Tokom gostovanja na blokaderskom mediju N1 voditeljka je upitala Đilasa da li na predstojećim izborima treba da postoje samo dve liste.

- Razumete one koji misle da na ovim izborima treba da budu samo dve liste: jedna koja je (blokadersko) studentska, i Srpska napredna stranka? – pitala je voditeljka, a Đilas je odgovorio:

- Ne razumem.

- Da se na takav način ruši referendumska atmosfera u društvu - uporna je bila voditeljka.

Tada je već iznervirani Đilas otkrio da je njegova stranka uzalud podržala studente blokadere.

- Pa vi ste me pitali da l' razumem, rekao sam - ne razumem. Za mene je demokratija postojanje više više opcija, više mogućnosti u svakoj situaciji. Mi smo više puta rekli da podržavamo studente (blokadere), oni očigledno ne žele da rade sa nama, dobro, to je u redu – naglasio je Đilas.

Međutim, tu se nije zaustavio pa se najpre pohvalio činjenicom da ono što njegova stranka radi “nije baš neuspešno”.

Ali, onda je Đilas nehotice nahvalio Aleksandra Vučića.

Predsednik SSP to je rekao nakon što ga je voditeljka pitala da li njegova stranka, kao proevropska, "trpi zbog nekih stavova Evropske unije koja, ima se utisak, ima dosta razumevanja za Aleksandra Vučića".

- Ovi neki Vučićevi, ova Ursula fon der Lajen koja ga je, koja je nasledila Vučića od Angele Merkel pa ga tetoši, Košta koji je predsednik Evropskog saveta, oni su na strani Vučića. Pa se pojavi neki Makron koji je na strani Vučića što mu je dao ovaj aerodrom, kupio avione, oće nuklearke... pa i Bilčik što je bio... - rekao je Đilas.

Na kraju je priznao da je Vučića "teško pobediti",

Kulačin i Vidojković ismejali Đilasa

Takođe, Đilas se našao i na meti “svojih”, i zbog brutalnog obračuna sa Vladimirom Štimcem, ga je prozvao blokaderski dvojac Nenad Kulačin I Marko Vidojković.

Njih dvojica su prvo konstatovali: Štimac kaže - Đilas ne može ni do cenzusa, pa se zapitali: koliko može Štimac?

- Koliko procenata podrške ima Štimac koji takođe predlaže studentima (blokaderima) sve i svašta? Reklo bi se da je Štimac jedan od ključnih elemenata trenutnog studentskog (blokaderskog) protesta. Možda on misli da ima više od tri posto - kaže kroz ironičan smeh, Marko Vidojković.

Kulačin kaže da ovde "svako daje sebi za pravo, svako je visoko moralan".

- Za koga navijamo u meču Štimac - Đilas? Navijamo za dobar boks - kaže Vidojković.

Blokader podvlači da su mu i Đilas i Štimac u ovom trenutku "katastrofa".

- Štimara luduje, zaneo se dečko, ovaj (Đilas) radi svoju agendu, muti vodu, pravi s***a! Čekaj da vidimo kakva je studentska (blokaderska) lista. U ovom trenutku je to najveća nepoznanica, moramo da vidimo na šta to liči. Bojim se da se studentski (blokaderski) pokret ne ugasi – naglašava Vidojković.

Tadić: Vučić je mnogo jak, opoziciju čeka poraz na izborima

Lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić i bivši predsednik Srbije praktično je priznao da Srbije Aleksandar Vučić ulazi u naredni izborni ciklus sa više mogućih pobedničkih scenarija, dok opozicija i dalje nema ni zajedničku strategiju, ni kandidata, ni dogovor.

U intervjuu za medij koji svakodnevno širi blokadersku propagandu, Danas, Tadić je ocenio da Vučić pažljivo bira model izlaska na izbore, priznajući da predsednik razmatra više političkih opcija i da vodi računa o stabilnosti države nakon izbornog procesa.

Još veći problem, međutim, Tadić vidi u sopstvenim političkim redovima. On otvoreno priznaje da opozicija još nije uspela da napravi ni prvi korak ka zajedničkom nastupu.

- Naša strana još nije preduzela taj prvi korak - razgovori i koordinacija svih opozicionih aktera - rekao je Tadić, dodajući da bez toga opoziciju čekaju nove podele.