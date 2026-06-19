Alo! je ovo preneo ranije danas, a vredi se posvetiti koji su tačno blokaderi javno učestvovali u kreiranju narativa koji je za cilj imao stvaranje atmosfere za građanski rat u Srbiji.

Tada, o upotrebi navodnog soničnog oružja govorili su blokader Srđan Milivojević iz Demokratske stranke, ljudi iz Kreni-promeni, Aleksandar Olenik i Zdravko Ponoš, koji je otišao toliko daleko da je rekao da je iz zvučnog topa pucao Aleksandar Vučić lično.

Milivojević se danas ponovo oglasio i ponovio laž:

"Sada sa jos čvršćim uverenjem tvrdim da je 15. marta 2025. godine na protestu u Beogradu, od strane režima Aleksandra Vučića korišćeno zabranjeno sonično oružje, kojim je diktator pucao u leđa naroda. Vučić, najsramnija pojava u istoriji Srbije, lično je naredio upotrebu zvučnog topa protiv građana koji su u Beogradu odavali počast ljudima ubijenim korupcijom na novosadskoj železničkoj stanici. Koliko je taj čin monstruozan, najbolje pokazuje trenutak koji je izabrao za napad na nevine građane", napisao je, između ostalog, Milivojević.

U međuvremenu, narod koga su blokaderi lagali godinu i po dana, je besan. I to sa pravom, jer najava VJT u Beogradu otkriva da je u pitanju zlonamerna zavera, i sada vreme odgovornosti konačno dolazi.