"Ne mislim da srž političkih stranaka i političkih aktera treba da se svede na jednu parolu i sklanjanje sa strane. Ako je takva situacija da politički akteri odmažu promeni u Srbiji, onda bi bilo pošteno ne samo da podrže nekoga pa da čekaju da li će ih se neko setiti u nekoj budućnosti, već da se povuku iz politike", rekao je Grbović.

Na pitanje voditeljke da li ovim šalje poruku Demokratskoj stranci, Grbović kaže:

"Dakle, ako neko smatra da odmaže promeni svojim političkim angažmanom, zašto bi on onda bio na tom mestu kada promene dođu? Da sutra odmaže obnovi ove zemlje?"

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