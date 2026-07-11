Vučić će obići deonicu dugu 3.900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Obilazak je planiran u 10 časova.

Rešenje višedecenijskog problema

Kako prenose lokalni mediji, ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu.

Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd.

Vrednost radova je 138.430.081 dinar.

Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.

Vučić juče najavio put na jug Srbije

- Sutra idem u selo nedaleko od Leskovca, Sinkovce, i tamo smo radili put jer su nas ljudi molili, a baš hoću da odem pre nego što se završe radovi za dan-dva da razgovaram sa meštanima. Da kažem, ne možete sve uvek da ispunite, ali smo ispunili, ali dobio sam u jednoj prijavi kako je do juče izgledala škola i to je sve moglo da se obnovi za 2-5 hiljada evra, sve je bilo zaraslo, niko o tome nije brinuo i sad se pitam kako će to da se rešava jer ja dolazim i zašto neko nije obilazio to pre nego što sam ja najavio svoj dolazak - rekao je predsednik, dodajući da će nova platforma "Ko si, bre, ti?" naterati ljude više pažnje da posvete običnom čoveku.





