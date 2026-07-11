Od početka 2026. godine država Srbija donela je ili najavila čitav niz ekonomskih i socijalnih mera usmerenih na povećanje životnog standarda građana, podršku privredi i pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.

Deo mera već je stupio na snagu, dok će nove biti realizovane od 1. avgusta pa do kraja godine.

Veći minimalac i nove povišice plata

Minimalna zarada povećana je od 1. januara za 10,1 odsto, pa minimalna cena rada sada iznosi 371 dinar po satu, odnosno 64.554 dinara mesečno.

Od 1. februara povećane su i plate zaposlenima u javnom sektoru za 5,1 odsto.

Nastavnici, lekari, policajci i ostali zaposleni dobili su veća primanja, a do kraja godine najavljeno je još jedno povećanje plata.

Penzije rastu, stiže i nova pomoć

Penzioneri su nastavili da primaju uvećane penzije, dok je najavljeno i novo povećanje do kraja godine.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je i jednokratnu novčanu pomoć, pri čemu će najveću podršku dobiti penzioneri sa najnižim primanjima.

Po 25.000 dinara za najugroženije

Jednokratnu pomoć od 25.000 dinara dobiće:

korisnici novčane socijalne pomoći,

porodice koje primaju dečji dodatak,

ratni veterani,

korisnici boračkog dodatka.

Manji računi za struju i gas

Država nastavlja da subvencioniše račune za električnu energiju i prirodni gas za energetski ugrožena domaćinstva, kako bi se smanjili mesečni troškovi građana.

Vaučeri za odmor u Srbiji

I tokom 2026. godine građanima su na raspolaganju turistički vaučeri namenjeni penzionerima, studentima, nezaposlenima i građanima sa nižim primanjima.

Cilj je pomoć građanima, ali i razvoj domaćeg turizma.

Od avgusta jeftiniji lekovi

Od 1. avgusta cene pojedinih lekova biće snižene, a država će pokriti razliku u ceni.

Očekuje se da će ovu meru osetiti oko 2,5 miliona građana, posebno penzioneri i hronični bolesnici.

Rekordna podrška privredi

Tokom godine raspisani su brojni konkursi za bespovratna sredstva namenjena:

početnicima u poslovanju,

ženama preduzetnicama,

starim zanatima,

turizmu,

poljoprivredi,

prehrambenoj industriji.

Cilj je otvaranje novih radnih mesta, razvoj domaće proizvodnje i jačanje srpske privrede.