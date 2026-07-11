Portal "Ko si, bre, ti" počeo je sa radom, pa građani od danas mogu anonimno da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje javnih funkcionera putem platforme dostupne na adresi www.kosibreti.rs.

Sistem je projektovan tako da obezbedi visok nivo zaštite identiteta podnosioca prijave – bez registracije, ostavljanja ličnih podataka ili evidentiranja IP adrese.

Platforma, čije je pokretanje ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zasnovana je na sistemu GlobaLeaks, koji koriste brojne evropske institucije i antikorupcijske organizacije.

Potpuna anonimnost

Prijava se podnosi bez registracije i bez unošenja ličnih podataka.

Sistem ne evidentira IP adresu niti prikuplja informacije koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave.

Zahvaljujući šifrovanoj arhitekturi, portal obezbeđuje visok nivo anonimnosti, poverljivosti i tehničke zaštite.

GlobaLeaks koriste institucije u Italiji, Nemačkoj, Španiji, Francuskoj, Danskoj i Grčkoj, kao i brojne antikorupcijske agencije i organizacije za zaštitu ljudskih prava.

Šta treba da uradite pre prijave?

Pre podnošenja prijave preporučuje se:

da ne unosite lične podatke ukoliko želite da ostanete anonimni,

da prijavu ne šaljete sa službenog računara ili telefona ako postoji mogućnost nadzora,

da unapred pripremite fotografije, dokumenta ili druge dokaze,

da sačuvate pristupni kod koji ćete dobiti nakon slanja prijave.

Pristupni kod je najvažniji

Po završetku prijave sistem će vam prikazati jedinstveni pristupni kod.

Taj kod omogućava da:

pratite status prijave,

pročitate eventualne poruke,

dostavite dodatne informacije.

Važno je da kod sačuvate odmah, jer se prikazuje samo jednom.

Bez njega kasnije nećete moći da pristupite svojoj prijavi.

Prijava u pet koraka

1. Izaberite oblast prijave

Odaberite da li prijavljujete:

bahato ponašanje javnih funkcionera,

korupciju,

ili druge nepravilnosti.

2. Opišite događaj

Unesite naslov prijave i detaljno navedite:

šta se dogodilo,

kada se dogodilo,

gde se dogodilo.

Što je prijava preciznija, to će sadržati više korisnih informacija.

3. Unesite podatke o instituciji

Navedite naziv institucije ili preduzeća, mesto, opštinu ili grad, kao i ime ili funkciju osobe na koju se prijava odnosi, ukoliko su vam ti podaci poznati.

4. Priložite dokaze

Po potrebi možete dodati:

fotografije,

dokumenta,

audio ili video snimke,

druge materijale koji potkrepljuju prijavu.

5. Izaberite način podnošenja

Na kraju birate da li prijavu podnosite potpuno anonimno ili želite da ostavite kontakt podatke kako bi vas, po potrebi, nadležni kontaktirali.

Šta možete prijaviti?

Na portalu je moguće prijaviti:

bahato ponašanje javnih funkcionera,

korupciju,

trgovinu uticajem,

zloupotrebu službenog položaja,

druge nezakonite radnje i nepravilnosti od javnog interesa.

Za sat vremena stigle 23 prijave

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za prvih sat vremena rada portala stiglo 23 prijave.

Kako je naveo, građani preko platforme mogu da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, sumnju na korupciju i druge nezakonite radnje.