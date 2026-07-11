Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u potpunosti podržava predlog da se ispita kako su sadašnji i bivši funkcioneri kupovali vile i druge nekretnine u inostranstvu, ističući da nema nikakvu imovinu van Srbije.

Vučić je rekao da smatra da građani imaju pravo da znaju kako su pojedini političari stekli luksuzne nekretnine u drugim državama.

"Neka se ispita ceo svet"

Komentarišući predlog lidera Demokratske stranke da se ispita kupovina vila u Trstu, Grčkoj, Francuskoj, Španiji i drugim zemljama, Vučić je rekao da tu inicijativu u potpunosti podržava.

- Mislim da je strašno važno da se to vidi. Ko god je bio na državnoj funkciji i mogao da stekne bogatstvo za vile u Španiji, Portugalu, Grčkoj, Italiji ili bilo gde drugo, neka kaže ljudima kako ih je stekao. To je fer prema građanima - rekao je Vučić.

Naglasio je da nema nikakav problem da se istraga proširi i van Evrope.

- Ja želim da se proširi na ceo svet, jer bi onda ljudi videli da sam uvek govorio istinu. Nemam ni kuću ni stan, niti bilo kakvu imovinu van Srbije - poručio je predsednik.

Dodao je da njegova porodica nema vikendice ni u Crnoj Gori, ni u Hrvatskoj, niti u bilo kojoj drugoj zemlji.

O zvučnom topu i Jovanjici

Govoreći o optužbama političkih protivnika, Vučić je rekao da su mnoge od njih zasnovane na lažima, posebno kada je reč o navodnoj upotrebi zvučnog topa.

Kako je naveo, nadležni organi rade na tom slučaju i javnosti će, kako tvrdi, biti predstavljeni dokazi o tome kako je, prema njegovim rečima, nastala ta priča.

Predsednik je rekao da očekuje da će odgovorni snositi posledice i za, kako je naveo, slučaj izmišljene smrti mladića iz Valjeva, kao i da će uskoro biti predstavljeni novi detalji u vezi sa slučajem "Jovanjica".