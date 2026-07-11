Kađenje doma jedan je od najstarijih običaja u pravoslavnoj tradiciji i vekovima zauzima posebno mesto u životu vernika. Osim što se obavlja u hramovima tokom bogosluženja, ovaj čin prisutan je i u mnogim domovima, naročito uoči velikih praznika, krsne slave i zajedničkih porodičnih molitvi.

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, kađenje nije rezervisano isključivo za sveštenike. U određenim prilikama može ga obaviti i domaćin kuće, baš kao što sam pali sveću, održava kandilo i upućuje molitve Bogu.

Zašto se koristi tamjan?

Tamjan ima duboku simboliku u pravoslavlju i koristi se još od najranijih vremena hrišćanstva. Ranije se za kađenje upotrebljavala smirna, dok je danas tamjan sastavni deo gotovo svakog bogosluženja.

Njegov miris simbolično predstavlja uzdizanje molitava vernika ka Bogu, ali i blagodat Svetog Duha koja ispunjava dom i okupljene.

U narodnom verovanju kađenje se često povezuje sa pročišćenjem prostora i udaljavanjem svega što je loše i nečisto, dok Crkva naglašava njegov molitveni i duhovni značaj.

Kada se kuća najčešće kadi?

Najčešće se to čini na dan krsne slave, uoči velikih praznika, nedeljom ili tokom zajedničke porodične molitve.

Pojedini vernici imaju običaj da okade dom svakodnevno, a prema crkvenom učenju ni takva praksa nije pogrešna ukoliko se obavlja sa verom i molitvom.

Kandilo, koje stoji ispred ikone, trebalo bi paliti nedeljom i praznicima, mada mnogi vernici održavaju njegov plamen tokom cele godine.

Kako se pravilno kadi dom?

Za kađenje je potrebno u kadionicu staviti zapaljeni briket, a zatim nekoliko zrna tamjana.

Kada tamjan počne da ispušta mirisni dim, domaćin započinje molitvu i kadionicu drži u desnoj ruci, praveći njome znak krsta.

Najpre se okade ikone, a zatim i ukućani, počev od najstarijeg člana porodice pa do najmlađeg.

Po završetku obreda kadionicu treba odložiti na posebno mesto u domu.

U pravoslavnoj tradiciji briket i tamjan simbolizuju toplinu doma i ljubav prema veri, dok dim tamjana podseća vernike na važnost molitve, duhovnog mira i života u skladu sa hrišćanskim vrednostima.