Ako izborni rezultat ne bude onakav kakav priželjkuju, blokaderi će pokušati da ospore ceo izborni proces i izazovu haos na ulicama. Politički analitičar Uroš Piper, izneo je u emisiji "U ringu" svoju procenu mogućih događaja na dan glasanja. Otrkio je ko je najveći blefer, ali i sa kojim političarem bi ukrstio argumente.

Kako kaže, sve što se dešavalo prethodnih meseci vodi upravo ka tom scenariju.

- Mislim da je plan već napravljen. Od jutra će početi priče o navodnim nepravilnostima, o automobilima i autobusima koji su navodno stigli iz Republike Srpske, o nekakvim spiskovima i pozivima. Posle toga će uslediti konferencije za medije i tvrdnje da su izbori pokradeni, a zatim pozivi pristalicama da izazovu haos i pokušaju da prekinu glasanje. Ne verujem da će u tome uspeti, jer mislim da je država dovoljno ozbiljna da tako nešto spreči, ali verujem da je upravo to scenario - rekao je Piper.

Najveće razočaranje

On smatra da opozicija mesecima insistira na priči o izbornoj krađi kako bi unapred objasnila izborni poraz:

- Ako istraživanja pokazuju da ste daleko od pobede, morate biračima da ponudite objašnjenje. Zato se stalno govori o krađi izbora. To nije slučajno.

"Nemaju odgovor ni na jedno važno pitanje"

Piper ocenjuje da najveći problem opozicije nije rejting, već to što građanima nije ponudila jasan politički program.

- Mi i dalje ne znamo kakvu bi vodili ekonomsku politiku. Ne znamo kakav im je stav o Kosovu i Metohiji, Evropskoj uniji, Rusiji, Kini ili Republici Srpskoj. Posle toliko vremena, građani nemaju odgovor ni na jedno suštinsko pitanje – ističe Piper.

Na pitanje ko je za njega najveći politički blefer u Srbiji, Piper je bez razmišljanja odgovorio:

- Rektor Vladan Đokić. Mislim da je oportunista i karijerista, jako bleda ličnost, koji će, kada se sve završi, veoma razočarati one koji ga danas podržavaju.

Govoreći o Milošu Jovanoviću, bio je još direktniji.

- To je moje najveće političko razočaranje. Poznavao sam ga kao potpuno drugačijeg čoveka. Danas je to neko drugi. Doveo je stranku sa velikom tradicijom na ivicu političkog opstanka. Jednom rečju, slaba ličnost - ocenio je Piper.

Tramp i Srbija

Analizirajući geopolitičku situaciju, Piper smatra da bi drugi mandat Donalda Trampa mogao da otvori novu fazu u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

- Srbija mora da sarađuje sa svima. Sa Amerikom, Kinom, Rusijom i Evropskom unijom. Mala država drugačije ne može da vodi politiku. Verujem da Tramp razume promene koje se dešavaju u svetu i da bi to mogla da bude prilika i za Srbiju – ocenio je Piper.

Kada je reč o Hrvatskoj i učestalim napadima na na našu zemlju, gost emisije “U ringu” rekao je da je je razlog jednostavan:

- Nekada je razlika između plata u Hrvatskoj i Srbiji bila ogromna, danas je višestruko manja. Srbija napreduje i upravo to mnogima smeta. Umesto da se raduju razvoju celog regiona, pojedini političari i dalje vode politiku u kojoj je važno samo da komšiji bude gore.

Govoreći o Crnoj Gori, ocenio je da je najveći problem nasleđe dugogodišnje politike Mila Đukanovića.

- Ostavljena je atmosfera u kojoj postoji ozbiljna srbofobija i to će se teško promeniti preko noći – smatra Piper.

Gostujući u emiji “U ringu” koja se emituje petkom u 20 sati na Alo!youtube kanalu, Piper je govorio i o privatnom životu. Da li mu više prija Abu Dabi ili Beograd, šta je želo da kaže Baraku Obami možete čuti u emisiji “U ringu”.