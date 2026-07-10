"Ja sam mislila da ćete se izviniti ženama što ste ih nazvali ku***ma, prostitutkama sa štajge, ali vi niste to uradili ni danas - rekla je Brnabić Ponošu.

Nakon Ponoševe dobacivanja da to nije bilo predmet rasprave, predsednica parlamenta je nastavila, ističući da je reč o pitanju odnosa prema ljudima i poštovanju.

-Da, vi i ja smo potpuno različiti. Ja imam poštovanje prema ljudima, prema ženama, prema muškarcima, a vi nemate ništa. Vi ste sramota za Narodnu skupštinu Republike Srbije zato što ste narodni poslanik, vi nemate ništa. Učite nešto od gospodina Lukića, da kada se pogreši na takav način, najmanje što možete je da se izvinite ženama. Vi ne biste voleli da vašoj supruzi neko kaže da je direktno kao sa štajge, pretpostavljam. Zašto to onda govorite nekoj novinarki? - rekla je Brnabić.

Ponoš je Brnabić pitao "u kom svojstvu mu se obraća" na šta mu je ona Brnabić oštro odgovorila:

-U svojstvu predsednice Narodne skupštine koja čuva dostojanstvo ove Narodne Skupštine i pokušava da ga zaštiti od ljudi kao što ste vi - rekla je Brnabić Ponošu.

Podsetimo, Ponoš je pre nekoliko dana na svom Iks profilu objavio skandalozan status u kom je izvređao voditeljke TV Prva, kao i njihove goste.

-Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM?- napisao je Ponoš bez ikakvog srama.