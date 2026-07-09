Deo obraćanja podeljen je putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Svako ima pravo da bude šta god hoće, da se izjašnjava kako god da želi, nemam nikakav problem sa tim. Ja mislim da je mnogo lepo biti i Bošnjak i Hrvat i sve drugo, a posebno je lepo biti Srbin, i meni je to nešto najlepše.



A ako tebi nije lepo i ne ponosiš se time što si Srbin po rođenju, što su ti otac i majka Srbi, pa hoćeš da budeš nešto drugo, nešto uspešnije, nemam nikakav problem, budi to.

Imamo mi nekog fudbalskog trenera, on uzeo italijansko ime i prezime, pošto se valjda stideo srpskog imena i prezimena. Kratko mu je trajala ta radost i ti uspesi, propao je brzo. Tako to ide sa onima koji se svog roda odreknu", rekao je predsednik.