– Izneću nekoliko podataka o tome kako akvarijumi posluju širom sveta i kakvu dobit donose gradovima koji su odlučili da ih izgrade. Akvarijum Čimelong Okeansko kraljevstvo u Kini godišnje poseti između 11 i 12 miliona ljudi, a ostvaruje prihod od oko 600 miliona dolara. Akvarijum Džordžija u Sjedinjenim Američkim Državama godišnje zaradi oko 165 miliona dolara i ima između 2,5 i tri miliona posetilaca – rekao je Piper.

Dodao je da odlične rezultate beleže i evropski akvarijumi.

– Kompleks u Valensiji u Španiji godišnje poseti između 1,4 i 1,6 miliona ljudi, a ostvaruje prihod od oko 75 miliona evra. To su pametni gradovi i odgovorna rukovodstva koja su odlučila da investiraju u ovakve projekte. A kod nas blokaderi pokušavaju da spreče izgradnju akvarijuma u Beogradu. Da li možete da poverujete u to? – upitao je Piper.

Prema njegovim rečima, protivljenje se ne odnosi samo na ovaj projekat, već na gotovo svaku investiciju koja bi, kako tvrdi, mogla da doprinese razvoju zemlje.

– Šta god da je normalno, korisno i što bi donosilo profit državi, gradu Beogradu i građanima Srbije, blokaderi pokušavaju da spreče. Tako je sa auto-putevima, rudnicima, dolaskom stranih investitora ili otvaranjem novih pogona. Oni su protiv svakog napretka. Akvarijumi postoje širom sveta, imaju edukativni karakter, privlače turiste i donose značajne prihode. Ali blokaderi ne žele da podrže ništa što je dobro za Srbiju – zaključio je Piper.