Međusobna neslaganja sve su vidljivija među studentima blokaderima sa jedne strane i blokaderske opozicije sa druge.

Jedna od objava na mreži Iks jasno ilustruje upravo taj raskol koji vlada među blokaderima.

Naime, ističe se da studenti blokaderi istovremeno govore kako će iz blokaderskog pokreta nakon izbora nastati nove stranke, dok od blokaderske opozicije traže da podrži studentko blokadersku listu i da ne učestvuje na izborima.

Time se postavlja praktično zahtev opozicionim strankama da se ugase.

- Neverovatno, znači likovi mrtvi ladni pričaju kako će iz studentskog pokreta posle izbora nići nove stranke i onda ti isti likovi traže od opozicije da podrže studentsku listu i ne učestvuju na izborima, drugim rečima oni traže od opozicije da se ugase. Ko tu dramu režira... - navodi se u objavi na Iksu.