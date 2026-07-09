"Ne verujem da je to gospodin Odalović, pošto on ima previše znanja. Ovo kao da su pisale žene, uz svo dužno poštovanje ženama koje nikada nisu videle. Ne govorim o ženama koje pucaju", rekao je on.

Na izjavu je reagovala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je poslaninu izrekla opomenu:

"Ja zaista ne znam koji je vaš problem sa ženama sve zajedno, ali za ovo dobijate opomenu. Ne znam šta vam je problem sa ženama, imate ovde ženu koja verovatno zna o vatrenom oružju više nego vi tri puta", rekla je ona.

"Predsednik vaše stranke Srbija Centar Srce je brutalno duboko uvredio sve žene. Ne samo u Srbiji, sve žene, a posebno novinarke. I vi to niste osudili. Dakle, ni oficir, ni džentlmen, ni čovek. Idemo dalje. Na član 38, kad god vi nastavite da pričate o tome, ja ću odgovoriti u ime žena u čiju odbranu želim da stanem. Ovo je vama percepcija. 'Da li bi za TV1 bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gosti iz kafane, gošće neobrijane, svi da budu okupani? Gošće neobrijane? Sa štajge", citirala je Brnabić nedavnu izjavu Zdravka Ponoša.

"Neka čuju žene šta mislite o njima, i da branite takav stav. Bilo bi, čini mi se, možda nešto bolje da konačno osudite. Tako da, idemo dalje. Čitava poslanička grupa stoji iza ovoga. Dobro je da žene i novinarke znaju. Hvala vam. Nastavite vi samo tako", zaključila je ona.