Danijela Nestorović, Ćutina poslanica prilikom gostovanja na jednoj blokaderskoj televiziji izjavila je da to što rade studenti blokaderi nije nikakva demokratija, te da im neće dati podršku jer ne zna ko stoji iza te liste.

"Davati bezuslovnu podršku bilo kome je potpuno neozbiljno u političkom smislu. Mi praktično nemamo tu listu niti mi znamo ko će biti kandidati na studentskoj listi. Ne možete davati bezuslovnu podršku, a ne znate prosto ko je. Isto kao što i druga strana, a to je studentski pokret koji odbija bilo kakvu vrstu dijaloga sa ljudima koji su dokazani borci protiv ovog režima. I ne možete prosto da kažete onda u tom slučaju 'E, određeni politički akteri ne mogu učestvovati u razgovoru sa nama jer ste vi ukaljani'. Čime to konkretno? Borbom protiv Aleksandra Vučića, učestvovanjem u radu Parlamenta? Dakle, to onda nije demokratija, jer ukoliko uporno pružate otvorenu ruku da se pozdravite, a taj neko odbija bez nekog jasnog obrazloženja, onda zaista ne možemo da pričamo o bilo kakvoj vrsti normalne komunikacije."