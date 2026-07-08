U Slavonskom Brodu, u Hrvatskoj, osvanuli su ustaški grafiti mržnje usmereni protiv Srba i sa ekstremističkim simbolima, a policija je pokrenula istragu i traga za počiniocima.

Grafiti su ispisani na fasadi bivšeg restorana Brođanka, na prometnoj lokaciji uz Savsku promenadu, piše hrvatski portal Index.

Na zidu piše: „Ubijte Srbina i izvadite mu organe jer su mačke gladne“.

Uz poruku su nacrtana dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Na levoj strani je stilizovano slovo U sa krstom, simbol koji se povezuje sa ustaškim pokretom i NDH.

Na desnoj strani je krst u krugu, simbol koji podseća na keltski krst, koji često koriste neonacističke, rasističke i ekstremno desničarske grupe u savremenom političkom kontekstu.

Kako navode hrvatski mediji, policija je obaveštena o grafitu i traga za počiniocem.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta uputio je apel međunarodnim organizacijama u Zagrebu da insistiraju da Vlada Hrvatske najoštrije osudi ispisivanje grafita sa govorom mržnje prema Srbima širom te zemlje i da se založi da nadležni organi hitno pronađu naredbodavce i počinioce.

On je naveo da oni koji su naručili i ispisali te grafite treba da budu najstrože kažnjeni u skladu sa odredbama Krivičnog zakona jer se radi, kako je naveo, o zločinu iz mržnje.

- Najnoviji ustaški grafiti širom Hrvatske su odavno postali uobičajena pojava i predstavljaju nastavak konstantnog podsticanja mržnje i nasilja prema Srbima i svemu što je srpsko. Radi se o jednom od mnogih dokaza da Hrvatska živi zarobljena u svojoj ustaškoj, genocidnoj i zločinačkoj prošlosti. U Hrvatskoj se ne poštuju istinski temeljne evropske vrednosti kao što su antifašizam, ljudska i manjinska prava i vladavina prava. Zbog toga Hrvatska sve više postaje faktor nestabilnosti na području Zapadnog Balkana - naveo je Linta.