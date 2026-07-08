Nesumnjivo je da je u pitanju važan deo biračkog tela, ali ova vest nije prijala svakome - a najmanje studentima blokaderima, koji su još jednom poručili kako jedva čekaju da penzioneri umru.

"Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su s*ebali poslednjih 10, 20, 30 godina pa nastavljaju dalje. Bravo penzioneri p*šam vam se uskoro po grobu", poručuju blokaderi na društvenoj mreži X.

Blokaderi ne mogu da sakriju mržnju prema građanima Srbije, pogotovo nedavno kada je bio organizovan veličanstveni skup "Srbija jedna porodica".

Tako se blokaderski aktivista u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, otvoreno radovao velikom skupu u Beogradu, "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".

"U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi, ne postoi šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što kaže, kiseonika, U onoj omorlji. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove što kaže vlasti. Jer to je 10-20 što kaže glasova manje za njega", rekao je on.



