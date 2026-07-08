Najavljene ustavne promene u Crnoj Gori, kojima nije obuhvaćen srpski jezik, izazvale su nezapamćen haos u Podgorici, a jedan od lidera Srba u Crnoj Gori i predsednik opozicione Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević doveo je atmosferu do usijanja kada je tokom „premijerskog sata“ predsedniku Vlade Milojku Spajiću čestitao na postignutom dogovoru vladajuće većine i DPS-a o ustavnim promenama.

Knežević je to nazvao novom koalicijom u Crnoj Gori i optužio premijera Spajića da je oživeo Mila Đukanovića u njegovom punom sjaju antisrpstva.

- Napravili ste koaliciju s DPS-om, nekadašnjim Sovjetskim a danas Evropskim savezom, s Duškom Markovićem... Sve ono za šta ste optuživali DNP preko armije botova koje plaćate novcem poreskih obveznika, napravili ste sinoć vi. To nije samo čin veleizdaje, već i zločin nad srpskim biračima - rekao je Knežević tokom „premijerskog sata“.

On je Spajića pitao kako komentariše stav savetnika ministra inostranih poslova Ranka Krivokapića da je „Srbija bolesnik na Dunavu“.

- U kuloarima ste pričali da govorite srpskim jezikom i da nema većeg Srbina od vas - rekao je Knežević, i dodao da mu je savetnik predsednika Srbije Zoran Korać svojevremeno to potvrdio s obrazloženjem da nije moguće naći još jednog Milojka u Crnoj Gori a da nije Srbin. I bio je, kaže, u pravu.

Zbog nove koalicije formirane s DPS-om, Knežević je rekao da za to nije kriv ambasador EU u Podgorici Johan Satler i da zato „ne želi više da čuje nijednu reč protiv njega“.

- Šta sam ja tražio od vas, gospodine Spajiću? Samo da se srpski jezik izjednači sa crnogorskim... Nisu krivi Satler i Felten kad vi ćutite. Vi ćutite i kada prebijaju naše građane na Gazimestanu, kad Srbi ne smeju ući u Hrvatsku - kazao je Knežević.

Knežević je u osvrtu na dogovor o ustavnim promenama vlasti i opozicije optužio Spajića da je „probudio političkog satanu Mila Đukanovića“ za koga su, kako je naveo, „davno mislili da smo ga krstom, molitvom i litijama poslali u večitu tamu političkog zaborava i nepomeništva“.

- To je zločin nad srpskim jezikom. Pošto ste vi najveći Srbin savremenog doba u Crnoj Gori, uveren sam, gospodine Spajiću, da ćete kad-tad odgovarati - rekao je Knežević.

Knežević je, između ostalog, rekao da izgleda da je „nama Srbima jedino dozvoljeno da uđemo nesmetano u Jasenovac i Žutu kuću“.

On je podsetio Spajića da su svi bili Srbi kada su pratili „blagočestivog“ nekadašnjeg premijera Zdravka Krivokapića.

- Sećate se da smo pevali „Veseli se, srpski rode“. Sad komotno možemo pevati „Vesele se srpske vođe, Milo dođe, Milo dođe“. I to sve, Spajiću, zahvaljujući vama - naveo je Knežević.

Umesto konkretnog odgovora, Spajić je od Kneževića zatražio da se angažuje kod vlasti u Srbiji da se Crnoj Gori izruči nekadašnji funkcioner DPS-a Svetozar Marović, kako bi nesmetano ušla u Evropsku uniju.

Knežević je odgovorio da što se Srbije tiče, predlaže Spajiću da povuče odluku Vlade o priznanju takozvanog Kosova, a da će im zauzvrat biti izručen Marović.

- Ili pozovite Aleksandra Vučića i tražite to. Vi ste, gospodine Spajiću, prvi ’ćaci’ u Crnoj Gori. Ja sam od Vučića dobio orden i zahvalan sam mu na tome. A vi ste od Vučića dobili partiju. Dobili ste infrastrukturu i podršku. I ne samo to, gospodine Spajiću. Ja se ponosim ordenom, a vi se ne ponosite partijom koju ste dobili od Vučića. A da vam sad ne kažem kako vam je Vučić pomogao kad je trebalo da stigne otpust iz srpskog državljanstva. Kad je trebalo da se kandidujete za izbore, preskakali ste ogradu srpske ambasade i za to postoje snimci. Tako da kad govorite o Srbiji, i govorite o Vučiću, čitava Crna Gora treba da zna da sam od Vučića dobio samo orden. Vi ste dobili partiju - rekao je Knežević, što je Spajić demantovao komentarom da lider DNP iznosi laži.

Međutim, Knežević je još jednom ponovio da su Spajiću pomogli Vučić i Zoran Korać da formira stranku u Crnoj Gori i pozvao premijera da ga tuži ako ne govori istinu.

Nova vlast prepisala matricu bivšeg režima

Iako je od pada tridesetogodišnjeg režima Mila Đukanovića prošlo već šest godina, jedno od ključnih identitetskih pitanja u Crnoj Gori i dalje ostaje u senci političkih kalkulacija.

Strukture koje su u međuvremenu preuzele poluge vlasti nastavljaju da guraju pod tepih pitanje srpskog jezika - jezika kojim, prema svim relevantnim podacima i društvenoj stvarnosti, govori ubedljiva većina građana Crne Gore.

Već više od pola decenije javnost sluša načelna obećanja o demokratiji, pomirenju i konačnom poštovanju volje naroda. Međutim, kada se pređe s teorije na praksu, evidentno je konstantno bežanje od činjenice da je srpski jezik dominantan na ovim prostorima.

Ignorisanje ove teme i njeno konstantno odlaganje postali su klasičan dokaz da duh Đukanovićeve politike i dalje suštinski upravlja društveno-političkim procesima.