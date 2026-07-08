Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov brutalno je raskrinkao opoziciju u Skupštini Srbije! Jovanov ih je javno optužio za najjeftinije sakupljanje političkih poena, kao i za sramno korišćenje stranih nevladinih organizacija za izazivanje haosa u državi!

Podsećajući javnost na to kako je opozicija bez trunke blama pogazila sopstvenu reč i ranije postignute dogovore oko ključnih zakona, Jovanov je ogolio činjenicu da su im fotelje i stranački interesi svetlosnim godinama ispred naroda i države.

- Kako vas nije sramota? Ništa niste podržali, samo ste šibicarili, kao što ste uvek šibicarili! - poručio je Jovanov.

Poseban udarac Jovanov je zadao sumnjivom finansiranju opozicije preko takozvanog NVO sektora koji se dotira parama iz inostranstva. On je poručio da građani Srbije moraju jasno da vide ko daje milione ovim organizacijama koje stalno skaču na javnim raspravama i po čijem nalogu rade protiv sopstvene zemlje.

- Da znaju ljudi čije interese zastupaju kada napadaju kineske investiture. Da znaju ljudi čije interese zastupaju kada hoće da zatvore privredu u Srbiji. Ne možemo svi da živimo od nevladinih organizacija i ne može ova država da bude finansirana kroz takve fondacije. Mora privreda da postoji - poručio je Jovanov, direktno udarajući na strane plaćenike.

Nakon što su opozicionari, koji plivaju u milionima, pokušali besramno da ga prozovu za imovinu, šef poslaničke grupe SNS im je zapušio usta ponudom koja ih je ostavila u šoku. On je pred kamerama ponudio da svoju porodičnu kuću u Kikindi menja na neviđeno za samo jedan od silnih stanova koje opozicioni bogataši poseduju po elitnim lokacijama u Beogradu!

- Ovo je javno obećano. Ja ću tražiti da se ispuni. Znači, kuća u Kikindi za jedan od njihovih stanova u Beogradu. Dogovoreno - bio je jasan Jovanov.

Na samom kraju Jovanov je poslao jasnu poruku da neće dopustiti da zaborave kako su sramno odustali od dogovora koji se ticao roditelja negovatelja. On je podvukao da će ih svakoga dana podsećati na to kako preko leđa bolesne dece i njihovih roditelja pokušavaju da ugrabe jeftinu političku promociju.

Opet se ponašali kao ludaci

Predsedavajuća Marina Raguš odredila je juče petominutnu pauzu u radu Skupštine Srbije pošto su poslanici opozicije ometali ministarku za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicu Đurđević Stamenkovski dok je govorila o Predlogu zakona roditelj - negovatelj na taj način što su urlali, udarali rukama u poslaničke klupe i pravili buku.