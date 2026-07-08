Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da bez obzira na to kada će EU doneti odluku o proširenju, zemlje koje su na evropskom putu treba da nastave ubrzano da sprovode reforme.

- Ja ne mislim da Evropska unija u narednih nekoliko godina, možda bude jedan izuzetak a možda i ne bude, može da donosi odluke o proširenju. Ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo ubrzano na našem evropskom putu, da sprovodimo važne reforme. To za nas znači da takođe treba da razmišljamo o tome kakve su to koristi koje možemo da dobijemo od evropskog puta i šta je to što i Evropa može da ima kao korist ukoliko mi budemo valjano obavljali svoj posao - rekao je Vučić obraćajući se učesnicima Konferencije predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU, koja se održava u Palati Srbija.

On je poručio učesnicima konferencije da je ponosan što su gosti Beograda i Srbije.

- Mogao bih da kažem da je ta reč ’gost'’ možda i pogrešno izgovorena - jednako ste domaćini baš kao i mi. Nedavno sam bio u gruzijskom parlamentu i razgovarao sam s gospodinom Papuašvilijem i mnogo toga naučio, ne samo kroz razgovore koje sam imao i s predsednikom Kavalašvilijem i premijerom Kobakhidzeom, već i s predsednikom parlamenta. Mnogo toga sam naučio o našim vezama, o našim odnosima, o tome kako kroz različite formate možemo bolje da sarađujemo, da više naučimo jedni o drugima i jedni drugima da pomažemo - rekao je Vučić.

On je istakao da je predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk, koji je zajedno sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić otvorio Konferenciju, rekao jednu važnu stvar - da mi ne smemo da budemo konkurenti, već partneri.

- Teško to ide, Ruslane, to je tačno i to je divna želja. Nažalost, mi smo na zapadnom Balkanu uvek bili podeljeni, radili ono što nam je neko rekao da bi bilo dobro da se uradi, ali nismo razumeli jednu stvar, čini mi se, dovoljno dobro. Nismo razumeli da je mnogo važno kako ćemo mi između sebe da sarađujemo. Nismo razumeli da je to čak i važnije nego sve drugo. I zato smo uvek davali priliku svima da nas zavađaju, da nam govore: ovi su bolji, ovi su lošiji. I zato je moj pristup inače nešto drugačiji - kazao je Vučić.

Podsetio je da je u nekoliko navrata razgovarao i s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i istakao nije optimista po pitanju brzog članstva u Evropskoj uniji za bilo koju od zemalja kandidata.

- Nekad su me svi gledali kao pesimistu, kao čoveka koji je suviše oprezan, a stvari se uvek dešavaju drugačije i bolje od onoga što bih ja rekao. Možda je to tako, ali suštinski je očigledno danas da sam bio u pravu - rekao je predsednik Vučić.

Očekivana rasprava o srpskom jeziku u CG

Vučić je izjavio da je za njega očekivana, ali ipak iznenađujuća rasprava o srpskom jeziku u Crnoj Gori, kao i da je očekivao da će se oni baviti, kako je rekao, nekim svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima umesto napadima na Srbiju.

- Sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Za mene je bila malo iznenađujuća rasprava. Ja sam očekivao da će ipak oni da se bave svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima. Oni su se bavili napadima na Srbiju. Dobro, to govori kakvo je raspoloženje. Valjda smo mi najkrivlji ili mi pravimo neki problem u životu. Tako da je sve očekivano - rekao je Vučić.

Poručio je da ćemo mi njih uvek gledati kao braću i prijatelje, ali da ćemo čuvati svoju državu.

Važno da gradimo dobre odnose sa SAD, očekujem uskoro rešenje za NIS

Predsednik Srbije je izjavio da je važno da gradimo dobre odnose sa SAD, i dodao da se nada da će uskoro biti rešena situacija Naftne industrije Srbije (NIS) i MOL-a.

Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše to što je predsednik SAD Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ podelio njegov intervju za američki Foks njuz, Vučić je zahvalio Trampu i istakao da je važno da gradimo dobre odnose sa SAD.

- Mislim da su to za nas veoma bitne stvari. Moramo da vidimo i nadam se da uskoro završavamo ovu sagu oko MOL-a i NIS-a. Verujem da ćemo i s ruskim i mađarskim prijateljima moći da rešimo to. Nije jednostavno, nije lako - rekao je Vučić.