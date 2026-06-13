Kritike na račun visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas otvorile su širu raspravu o strukturnim slabostima i unutrašnjim tenzijama u okviru evropske spoljne politike, prenosi danas Euronews, pozivajući se na evropske diplomatske izvore.

Prema pisanju medija, neformalni dokument povezan sa francuskim krugovima vlasti izneo je nekoliko opcija za reformu funkcije visoke predstavnice – od njenog jačanja i proširenja nadležnosti na trgovinu i ekonomski razvoj, do mogućnosti značajnog slabljenja uloge kroz prenos ovlašćenja na Evropsku komisiju ili države članice.

U dokumentu se, naveli su izvori, odražava rastuće nezadovoljstvo dela država članica radom Kale Kalas, uz kritike da nastupa previše samostalno i nedovoljno usklađeno sa konsenzusom 27 članica EU, posebno u odnosu prema Kini i Rusiji, kao i u vezi sa politikom prema Sjedinjenim Američkim Državama i ratu u Ukrajini.

Slovački premijer Robert Fico nekoliko puta je pozvao na njenu smenu.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, više diplomata iz različitih zemalja priznalo je da se reakcija protiv Kalas intenzivirala poslednjih nedelja.

"Ona, nažalost, mnogo toga čini da izgubi podršku. Nije baš dobra u izgradnji saveza u Savetu. Ali Francuska je trenutno u režimu sveobuhvatnog napada na sve institucije", rekao je neimenovani visoki diplomata.

Kalas je u internom obraćanju zaposlenima poručila da su nadležnosti evropskih institucija jasno definisane ugovorima EU i da taj okvir ostaje nepromenjen.

Diplomatski izvori, međutim, ocenjuju da problemi prevazilaze ličnost visoke predstavnice i da proizilaze iz složenog institucionalnog sistema, u kojem se Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) i funkcija visoke predstavnice nalaze između Evropske komisije i država članica, koje imaju ključnu reč u spoljnoj politici.

"Da li bi EEAS mogla bolje da funkcioniše? Verovatno da. Da li bi visoka predstavnica mogla drugačije da radi stvari u svom kabinetu? Verovatno da. Ali budimo realni, najveći problem ovde je podeljen Savet, gde sede države članice", rekao je drugi diplomata i ocenio da je u interesu EU da ima "snažnog visokog predstavnika".

Treći diplomata je primetio da inherentna ograničenja uloge - koju lideri dodeljuju na početku svakog petogodišnjeg mandata - čine tu misiju nemogućom, bez obzira na moć izabrane osobe.

"Strukturno, visoki predstavnik ne može uspeti, bez obzira na to ko je. On/ona nema alate. Svi prethodni visoki predstavnici su propali, a tako će biti i oni u budućnosti. Dakle, nije stvar u imenu", rekao je diplomata.

Kako je naveo, sistem odlučivanja zasnovan na konsenzusu dodatno ograničava delovanje EU u međunarodnim pitanjima, jer jedan veto može da blokira čitave inicijative.

Deo diplomata smatra da su unutrašnja rivalstva između institucija, kao i različiti spoljnopolitički prioriteti država članica, ključni razlog otežanog funkcionisanja evropske spoljne politike, a ne pojedinačni mandat visoke predstavnice.