Zaposleni u zgradi primili su hitno SMS obaveštenje u podne u kojem se navodi da se zbog "ekstremnih vremenskih uslova" privremeno gasi sistem hlađenja na spratovima od prvog do sedmog do kraja dana.

Evropska komisija ranije ove nedelje izdala je preporuke zaposlenima koje uključuju izbegavanje izlaska u najtoplijem delu dana, redovno unošenje tečnosti i raniji početak radnog vremena. Međutim, deo zaposlenih, prema internim porukama u koje je imao uvid briselski portal, kritikovao je ove mere, navodeći da mnoge zgrade u sastavu Evropske komisije nemaju klimatizaciju, uključujući i pojedine službe poput Generalne direkcije za poljoprivredu (DG AGRI).

"Ovo je kao feudalizam", izjavio je jedan službenik Evropske komisije koji radi na nižem spratu Berlemon zgrade, navodeći da su kancelarije viših spratova imale klima uređaje koji su nastavili da rade. Drugi zaposleni ocenio je situaciju kao "sramotnu", dok je treći službenik sa osmog sprata naveo da je, uprkos radu klimatizacije, temperatura u prostorijama i dalje bila približno 26 stepeni Celzijusa.

Problemi sa visokim temperaturama pogodili su i Evropski parlament, gde je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom zbog povećane potrošnje izazvane sistemima za hlađenje. Zgrada Berlemon visoka je 13 spratova i u njoj rade predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, 26 evropskih komesara i oko 3.000 zaposlenih.

Fon der Lajen ima kancelariju na 13. spratu, dok se kancelarije većine komesara nalaze na osmom spratu i iznad. Evropa, uključujući Belgiju, već danima je pogođena rekordnim temperaturama u okviru toplotnog talasa.