ODGOVOR BOJANU PAJTIĆU:

Srbija je reformisana zemlja, obnovljena, u jeku masovne infrastrukturne izgradnje, finansijski stabilna. Uprošćeno, da i opozicija razume, pa čak i Bojan Pajtić – ima čvrstu ekonomiju baziranu na odgovornoj ekonomskoj politici, nezavisnu. To znači da ima svoje izvore rasta, svoju ekonomiju sama hrani iznutra svojim snagama, da je razvila mehanizam rasta koji nije oslonjen isključivo na podršku spolja, već ima osnaženu domaću strukturu.

Vaša „karikatura od demokratije“ kako nazivate političko uređenje svoje zemlje ogleda se isključivo u karikaturi od opozicije. Bez navodnika. Jer, prirodno je da se svaka opozicija bori protiv vlasti, ali nije prirodno, niti normalno da se bori protiv svojih građana.

Karikaturni oblici vašeg političkog delovanja posebno su vidljivi u nerazumevanju ekonomskih postulata na kojima je utemeljeno vođenje javnih finansija. Kada sam rekao u citiranoj emisiji da u budžetu ne računam nužno na 1,150 milijardi evra evropskih kredita, koji su deo novca iz Plana rasta predviđenog za Srbiju, a preostali iznos do 1,6 milijardi su grantovi – „ako se desi, desi se“ značilo je da rast i razvoj planiramo i bez tog novca, a ako postoji mogućnost da ih povučemo, ako budu na raspolaganju, itekako ćemo ih iskoristiti za projekte modernizacije i dalje izgradnje Srbije.

Kada sam rekao „neutralan je efekat na naš budžet“ to svakako znači da se projekti ne bi zaustavili, ne da na novac ne računamo ili da nije dobrodošao.

Interesantna je, međutim, radost opozicionih političara na bilo kakvu mogućnost bilo kakvih zamrzavanja sredstava za Srbiju, iako su sredstva u vezi sa našim reformskim ciljevima. Mi smo tim ciljevima apsolutno posvećeni, usklađujemo zakone sa evropskim normama, projekata ima, gradilišta ima, ideja ima, povoljni kapital je uvek dobrodošao. Kao i investitori, nova radna mesta, sve što dalje utiče na podizanje životnog standarda na kome naporno radimo i rezultate imamo.

Za razliku od vlasti čiji je Pajtić bio deo, ova vlast ne daje prazna obećanja. Kada smo 2019. obećali prosek plata iznad 1.000 evra u Srbiji do 2025 - to smo i ispunili. Na drugoj strani, vi ste ispunili isključivo lične džepove i građane Srbije ostavili da grcaju u dugovima, u siromašnoj zemlji bez novca u budžetu čak i za penzije, u državi u kojoj su prosečno zarađivali 330 evra, dok su penzije iznosile tek nešto više od 200 evra.

Zato vi konceptualno ne razumete da Srbija danas ne zavisi isključivo od jednog izvora investiranja, da ne tone zbog jedne krize, niti ima problema sa isplatom penzija ili plata zbog jednog problema.

To je Srbija koja nam se nikada više ne sme ponoviti, a u ovoj novoj koju smo izgradili i čiji vas rezultati toliko žuljaju prosečne plate do kraja 2027. će iznositi 1.400 evra, penzije 650, minimalna zarada takođe.

U toj novoj Srbiji koja je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, koja je u prethodnih 15 godina otvorila više od 500.000 radnih mesta, koja ima investicioni kreditni rejting, koja modernizuje infrastrukturu i biće domaćin najveće specijalizovane Ekspo izložbe 2027, ima mesta za sve koji svojoj zemlji žele dobro.

Karikature ostavljamo karikaturistima.