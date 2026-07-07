Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da će Srbija tokom Specijalizovane izložbe EXPO 2027 biti domaćin regionalnog samita „ITU AI for Good Impact Europe“, koji će prvi put biti održan u Evropi.

Kako je naveo, ovaj skup predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih okupljanja posvećenih veštačkoj inteligenciji i potvrdu da je Srbija postala važna destinacija za velike tehnološke događaje.

Prvi put u Evropi, domaćin je Srbija

Mali je na svom Instagram nalogu istakao da će samit biti održan u maju 2027. godine, u okviru poslovnog programa EXPO 2027.

- To će biti treći takav regionalni samit u svetu, nakon Indije 2024. i Južne Afrike 2025. godine. Sledeće, 2027. godine, samit "ITU AI for Good Impact" će po prvi put biti održan u Evropi, i to u našoj zemlji - napisao je Mali.

Prema njegovim rečima, to predstavlja veliko međunarodno priznanje za Srbiju.

- To je zaista veliko međunarodno priznanje za Srbiju, koja ulazi u krug zemalja domaćina najvećih svetskih tehnoloških događaja, kao i pokazatelj da je EXPO 2027 prepoznat kao globalna platforma tokom koje će se voditi najvažnije rasprave o tehnologijama koje oblikuju budućnost čovečanstva - naveo je ministar.

EXPO 2027 donosi nove prilike

Mali je podsetio da će EXPO 2027 biti najveći međunarodni događaj naredne godine, uz učešće oko 140 država i očekivanih više od četiri miliona posetilaca.

Kako je istakao, upravo organizacija ovakvih skupova doprinosi razvoju Srbije i njenom pozicioniranju na svetskoj tehnološkoj mapi.

Prema njegovim rečima, samit će biti prilika da zemlje učesnice predstave svoja dostignuća u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije, ali i da uspostave nove kontakte sa investitorima, kompanijama i međunarodnim organizacijama.

Ministar je podsetio i da će tokom trajanja EXPO 2027 u Beogradu biti organizovan i GITEX Serbia 2027, jedan od najvećih svetskih događaja posvećenih tehnologiji i inovacijama.

- Ovakvi skupovi će dodatno doprineti da se Srbija predstavi kao zemlja inovacija, novih tehnologija i znanja, kao i da pošalje pozitivan signal renomiranim svetskim kompanijama, inovatorima, istraživačima i međunarodnim organizacijama - poručio je Mali.

Na kraju je ocenio da je Srbija u prethodnim godinama ostvarila značajne rezultate u oblasti digitalnog razvoja, elektronske uprave i primene veštačke inteligencije.

- Ponosni smo što je Srbija u prethodnom periodu ostvarila zaista zapažene rezultate u oblasti digitalnog razvoja, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije i što smo na vreme prepoznali mogućnosti koje pruža AI - zaključio je ministar.