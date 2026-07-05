Mali je istakao da se Batočina nalazi na raskršću puteva i da predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije.

"Ova opština se nalazi na raskršću puteva i predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. Smeštena uz Koridor 10 i u dolini Lepenice, danas ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj ovog dela naše zemlje", naveo je on na Instagramu nakon skupa građana koji je održan u Batočini.

Naglasio je da cilj mora da bude da mladi vide svoju budućnost u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život.

"Danas, kada govorimo o razvoju Srbije, govorimo i o razvoju Batočine. Zbog toga je važno da nastavimo ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu.

Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život", istakao je Mali.

Posebno je istakao značaj saobraćajne povezanosti i dodao da dobri putevi ne znače samo brži dolazak od jednog mesta do drugog, već znače i nove investicije, veći broj radnih mesta, bolju povezanost sela i gradova i ravnomerniji razvoj čitave Srbije, kao i da Batočina ima potencijal da bude jedan od nosilaca razvoja Šumadijskog okruga. Kako je naglasio, Srbija je danas jaka i stabilna zemlja, uprkos svim pokušajima destabilizacije.

"Pred nama je još mnogo posla, ali verujem da zajedničkim radom možemo da ostvarimo velike rezultate. Potrebni su nam sloga, odgovornost i posvećenost ciljevima koji su važni za sve građane - bolji životni standard, jača privreda, kvalitetnije obrazovanje i sigurnija budućnost. Neka Batočina nastavi da raste, da se razvija i bude ponos Šumadije i Srbije. Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastavićemo da gradimo još bolju i lepšu Srbiju, Šumadiju, Batočinu. Živela Batočina! Živela Šumadija! Živela Srbija!", objavio je Mali.