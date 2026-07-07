Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević oglasio se na Instagramu nakon glasanja o ustavnim promenama u Skupštini Crne Gore, uz poruku:

„JEDINI SMO ZA SLOBODU MI OSTALI SRPSKOM RODU!“

U video obraćanju Knežević je poručio da su se, kako tvrdi, pokazale tačnim ranije tvrdnje DNP-a o političkom približavanju dela parlamentarne većine, Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića i Evropskog saveza.

„Samo troje poslanika glasalo je protiv“

Knežević je naveo da su od ukupno 77 prisutnih poslanika jedino troje poslanika DNP-a glasali protiv ustavnih promena.

Prema njegovim rečima, te promene suštinski neće promeniti položaj građana Crne Gore, ali predstavljaju političku potvrdu nove koalicije koja bi, kako tvrdi, mogla zvanično da bude formirana 2027. godine između dela parlamentarne većine i Demokratske partije socijalista.

On je rekao da su svi koji su prethodnih nedelja optuživali DNP za saradnju sa DPS-om sada, kako smatra, dobili odgovor kroz glasanje u parlamentu.

Knežević je takođe ocenio da iza političkih procesa stoje međunarodni faktori, navodeći da se, prema njegovom mišljenju, ključne odluke donose pod pokroviteljstvom ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera i ambasadora Feltena.

„Naša borba tek počinje“

Lider DNP-a poručio je da njegova stranka neće odustati od politike koju vodi još od 1998. godine i da će nastaviti da deluje u skladu sa svojim principima.

Istakao je da DNP nema dilemu da li je bolje ostati usamljen u opoziciji ili učestvovati u vlasti bez mogućnosti da sprovede program za koji se zalaže.

Knežević je podsetio da je DNP početkom 2026. godine napustio Vladu Milojka Spajića, tvrdeći da je tada upozoravao na poteze koji će, kako smatra, predstavljati izdaju politike zbog koje je došlo do promena vlasti 2020. godine.

Govoreći o prethodnim godinama, naveo je da su članovi njegove stranke bili hapšeni, procesuirani i, kako je rekao, tretirani kao građani drugog reda.

Na kraju obraćanja poručio je da će Demokratska narodna partija nastaviti da se bori za, kako je naveo, interese svih građana Crne Gore.

- Nemjerljivo sam ponosan što smo mi podigli naše glave i suprotstavili se nameri da se od Crne Gore napravi filijala nečega što ona nikad nije bila u svojoj istoriji. Zato ni korak nazad, ne odustajemo. Naša borba je tek počela - zaključio je Knežević.