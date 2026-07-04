Na snimcima objavljenim sa događaja vidi se ispunjena sala, brojni građani koji pozdravljaju ministra, prilaze mu kako bi se rukovali i fotografisali, dok ga okupljeni ispraćaju aplauzom i uzvicima podrške.

Tokom obilaska i razgovora sa građanima, Mali je imao priliku da sasluša njihove predloge i razgovara o daljem razvoju ovog dela Šumadije, a atmosfera je, prema snimcima sa skupa, bila veoma srdačna i pozitivna.

Na događaju je vladalo dobro raspoloženje, a veliki broj prisutnih želeo je da se pozdravi sa ministrom i zabeleži zajedničku fotografiju ili video.

Siniša Mali je kasnije na svom Instagram nalogu zahvalio građanima Batočine na gostoprimstvu i poručio da će država nastaviti da ulaže u razvoj Šumadije, infrastrukturu, nova radna mesta i bolji životni standard građana.