Nakon zvaničnih razgovora sa meštanima o infrastrukturnim projektima i planovima za razvoj ovog kraja, usledio je emotivan i veseo završetak dana koji je oduševio prisutne meštane, a snimak sa lica mesta odmah je postao hit na društvenim mrežama.

U prepunoj sali, uz zvuke domaće muzike i sjajnu atmosferu, Ana Brnabić se bez ustručavanja pridružila okupljenim građanima na podijumu.

Prisutni su je dočekali sa velikim oduševljenjem, a zajedničko veselje pokazalo je blisku i srdačnu vezu koju održava sa ljudima iz unutrašnjosti Srbije.

Kako je i sama ranije istakla, za državne funkcionere nema veće obaveze i časti nego da budu direktno sa svojim narodom, kako u radu i rešavanju problema, tako i u trenucima zajedničke radosti i proslave dosadašnjih uspeha.

Meštani Žitorađe su još jednom pokazali svoje tradicionalno gostoprimstvo, a Ana Brnabić im je uzvratila energijom i posetom koja će se u ovom kraju dugo pamtiti.