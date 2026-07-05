Ana Brnabić je istakla da će se menjati sve što su drugi uništili i da će se menjati ceo izgled Surčina.

Predsednicu Skupštine dočekao je okupljeni narod sa osmesima i radošću.

Brnabić je dala izjavu za medije i tom prilikom ponovo istakla da su blokaderi samo sinonim za nasilje, blokade svega dobrog, razaranja porodica i uništavanja škola pa čak i vrtića.

Ona je istakla da najveće posledice blokada ima školstvo.

Brnabić je rekla da je uništavanje i vandalizam prostorija SNS-a u Dobanovcima puka mržnja i nezadovoljstvo jer nemaju ništa drugo da ponude.

Komentarisala je i političara Vladana Đokića.

- Niko od njih, od te velike elite ne može da održi govor bez papira. Nemaju ništa da kažu ovom narodu iz srca.

Ona se osvrnula i na jučerašnji obilazak radova na brzoj saobraćajnici "Osmeh Vojvodine" predsednika Vučića i rekla kako se vidi sa kakvom ljubavlju i radu se predsednik Vučić svakom projektu i svakom mestu u Srbiji posveti i istakla kako "mi radimo, a oni ruše".

Blokaderska politika nema šta da ponudi, a mi se zahvaljujemo narodu na borbi jer pokazuju da se svaki put još jače bore i tako šalju odgovor na njihovo nasilje i vandalizam, blokadersku mržnju, ljudi se bore za Aleksandra Vučića i "Ujedinjenu Srbiju". Ona je dodala da ima dosta mladih ljudi koji učestvuju u zajedničkoj borbi i da joj je posebno drago zbog toga.

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