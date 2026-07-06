U večernjim satima, oko 19:10, u naselju Miščiće, u Novom Pazaru, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putnički automobil Mercedes E klase.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, motocikl je iz za sada neutvrđenih razloga udario u Mercedes E klase, a u nezgodi su povređeni vozač motocikla M.Z. (15) i njegov suvozač S. A. (16), prenose lokalni mediji.

Na lice mesta odmah su stigle dve ekipe Hitne medicinske pomoći, koje su nakon ukazane prve pomoći povređene maloletnike hitno prevezle u Opštu bolnicu Novi Pazar radi dijagnostike i daljeg lečenja.

Na fotografijama sa mesta nesreće vidi se da je motocikl, koji se doslovno prepolovio, ostao zaglavljen uz bočnu stranu Mercedesa E klase, dok su pripadnici saobraćajne policije obavili uviđaj i regulisali saobraćaj na ovoj dionici puta.

Za sada nije poznat stepen povreda maloletnika niti okolnosti koje su dovele do sudara.

Tačan uzrok biće utvrđen nakon završetka policijskog uviđaja.

(Sandžak Danas)