Nakon tragedije u Novom Sadu kada je pala nadstrešnica u Srbiji je od decembra 2024. godine na snazi pokušaj obojene revolucije.

Ono što je izgledalo kao građanski bunt zapravo je bila akcija zapadnih sila pokrenuta istovremeno i sihronizovano.

Najbolji dokaz je formiranje Anketne komisije od strane grupe univerzitetskih profesora.

Cilj i funkcija ovog novoformiranog tela bila je "nezavisna istraga uzroka pada nadstrešnice".

Šta je istina?

Da bi se do istine došlo neophodno je pre svega upoznati članove anketne komisije, pa tek onda proceniti, da li traže pravdu ili zadovoljenje interesa svojih finansijera?

Prvo kontroverzno ime sa ovog spiska je Dejan Šoškić koji je za vreme vladavine Borisa Tadića bio na poziciji guvernera Narodne banke Srbije, a danas je član Evropskog pokreta u Srbiji koji je od 2023. do 2025. godine dobio preko 100 miliona dinara sa Zapada.

Sledeći član komisije je Danijel Dašić, menadžer kancelarije USAID-a i aktivni član Rokfelerovog pokreta Kreni promeni.

Ako pogledamo ostala imena, srešće se isti obrazac.

Naime, svi članovi anketne komsije jesu i članovi brojnih nevladinih organizacija koji rade protiv interesa Srbije, a novac za to delovanje stiže im iz zapadnih centara moći, prvenstveno preko stranih ambasada i Soroševe fondacije.

U njihovim biografijama često se pominju sledeće organizacije: Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Beogradska otvorena škola, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Trag fondacija, CEPRIS, Crta, Građanske inicijative, Beogradski centar za ljudska prava itd...

Anketna komisija je najbolji primer funkcionisanja NVO hidre u Srbiji - svaki njen član duboko je umrežen sa nevladinim organizacijama i svi dobijaju milionske iznose jer deluju protiv svoje države.

Video-snimak možete pogledati OVDE.

(24sedam)