Predsednik Vučić je u tom intervjuu, objavljenom 10. juna, ocenio da su odnosi Srbije i SAD prošli kroz dramatičnu transformaciju za vreme mandata predsednika Donalda Trampa, kao i da je ta promena izmenila percepciju javnosti u zemlji u kojoj su sećanja na NATO bombardovanje 1999. godine duboko ukorenjena.

Pohvalio je Trampov pristup Balkanu, navodeći da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je, kako je naveo predsednik Vučić, imalo odjeka kod mnogih Srba.

- Predsednik Tramp i njegov tim do sada su vrlo marljivo i predano radili na Zapadnom Balkanu - rekao je Vučić i naglasio da mnogi Srbi Trampovu administraciju doživljavaju vrlo drugačije od prethodnih američkih vlada.

Istakao je da ukoliko ljude u Srbiji pitate da uporede administraciju bivšeg američkog predsednika Bila Klintona i Donalda Trampa ili demokrata i republikanaca "ne biste mogli da verujete".

"Bilo bi 90 prema 10 ili 95 prema 5", rekao je Vučić, dok je Foks njuz podsetio da je poređenje posebno upečatljivo zbog toga što u Srbiji mnogi i dalje povezuju SAD sa NATO bombardovanjem 1999. godine, koje, kako se navodi, ostaje jedan od najznačajnijih događaja u modernoj srpskoj istoriji.

Vučić je ponovio da je nedavno uputio poziv Trampu da poseti Srbiju i rekao da predviđa da će američki predsednik da bude dočekan sa oduševljenjem.

- Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo. Više ljudi će da bude spremno da ga pozdravi i sačeka nego što bi on možda i očekivao. Usuđujem se da kažem čak i više od stotina hiljada ljudi - rekao je Vučić.

Foks njuz je podsetio da Vučićev odnos s Trampom datira još iz prvog mandata američkog predsednika, kada je Bela kuća posredovala u nizu sporazuma o ekonomskoj normalizaciji između Beograda i Prištine i kada je umesto da se prvo fokusira na "politički eksplozivno" pitanje statusa AP KiM, Trampova administracija bila fokusirana na infrastrukturne projekte, transportne veze i investicije usmerene na poboljšanje veza između dve strane.

Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je 11. juna da bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da se odazove pozivu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i poseti Srbiju.

- Predsednik Tramp apsolutno treba da poseti Beograd - navedeno je u objavi na zvaničnom nalogu te organizacije, uz isečak iz Vučićevog intervjua za Foks njuz.

Tramp je prethodno u maju na svojoj društvenoj mreži Truth Social podelio i Vučićev intervju za američki "Breitbart news" od 31. maja.

U tom intervjuu Vučić je rekao da je Tramp poslednjih godina ubedljivo najpopularniji američki političar u Srbiji i da je tokom predsedničke kampanje 2024. godine uživao podršku oko tri četvrtine građana Srbije.

- Ovde je imao veću podršku nego bilo gde u Evropi, pa čak i veću nego u pojedinim saveznim državama SAD - rekao je Vučić.