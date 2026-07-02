Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević dao je punu podršku Krstu Janjuševiću, direktoru JP "Srbija Šume", kojem su blokaderi došli na kućni prag porodične kuće u kojoj živa njegova majka i uputili pretnje.

-Puna podrška Krstu Janjuševiću! Blokaderi su se ponovo latili svog starog metoda i krenuli na domove naprednjaka. Znamo da pojedincima u blokaderskom pokretu ništa nije sveto i da najviše vole da nam maltretiraju članove porodica. Ali kao i svakog prethodnog puta, mi ćemo izdržati i pobediti. Jer mi znamo šta su porodica, narod i država. A oni nemaju ni stida ni morala.

- I zato ćemo ih svaki put pobediti. Jer mi branimo svetinje, a oni napadaju nošeni mržnjom. To zlo koje bi oni da poseju je grozno, ali nije i ne može biti dugog veka- poručio je Vučević putem Iksa.