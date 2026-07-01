Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom" na Radio Beogradu, da nije siguran da je njegova ostavka na mesto premijera nakon pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu doprinela stabilizaciji, ali da je time pokazana odgovornost.

-Sve je to išlo u dobrom pravcu, i onda dolazi do kraha sa padom nadstrešnice, mislim na ambijent u Srbiji. Tragedija je sve zatamnela. Ostavka je došla 28. januara 2025. Tome su prethodila dva događaja. Ja sam 1. novembra došao na Železničku stanicu i tog dana sam predsedniku ponudio mandat. Nisam bežao ni tada od odgovornosti, niti sam 28. januara bežao od odgovornosti. 27. januara držimo konferenciju Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i ja. On je tada taksativno sve obrazložio, da je to bila politika sve. Mi 27. januara pozivamo na dijalog, apelujem u dogovoru sa predsednikom da članovi SNS spuste tenziju, strasti, da se kroz razgovor dođe do izlaza. Onda je pala noć. Mene pre 7. sati budi telefon. Čujem da je došlo do tuče, da je studentkinja povređena. Blokaderi su tu noć napadali naše prostorije, naši su ih čuvali. Ta devojka se isto fizički obračunavala. Ona je prilikom pada povredila bradu. Ona je u guranju pala i prilikom pada je povredila bradu. Tog jutra sam podneo ostavku. Ona je tri dana kasnije bila na mitingu u Novom Sadu. Nisam ja bio nikakvo žrtveno jagnje, ja sam doneo tu odluku. Obavestio sam svoju porodicu, bliske ljude. Dva dana ranije, 26. januara sam na stranačkom skupu, u mestu Radenkovići. Bane Nedimović i ja smo domaćini. Ja odatle idem na slavu uveče, da bi meni na putu bio isečen balvan. Dosto je to tiho prošlo. Sva sreća, momci iz Kobri su to videli. Da dodam i da moj sin doživljava prvi progon u gimnaziji. Video sam da to nikuda ne ide - rekao je Vučević.

Od 15. marta, podseća Vučević, fingiranja zvučnog topa, a pre toga navijanje za vojni puč, sve se dešava nakon što sam podneo ostavku.

-A onda imate Vidovdansko nasilje, juna 2025. godine, a onda jul i avgust kada su ušli u anarhiju i hteli da zapale celu državu. Nisam siguran da je moja ostavka doprinela stabilizaciji, ali smo pokazali da postoji odgovornost. Ja bih opet to uradio - naveo je Vučević.Kad se desio prvi napad blokadera, 21. marta u Nišu, Ana Brnabić i Miloš Vučević, trebalo je da imaju sastanak SNS.

-Drugi napad desio se 8. maja, na Markovdan. Ja sam domaćin slave Opštine Kula. Ulaze tamo blokaderi, opkoljavaju crkvu, sveštenstvo izlazi i opominje da je slava, da se to ne radi. Sprečavaju me da položim venac oslobodiocima Kule. U tome je učestvovao i deo policijskog rukovodstva Kula. I onda 13. avgust, dan ranije bukvalno ulični rat u Vrbasu, a u Novom Sadu napadaju naše prostorije na Bulevaru. Ja odgovorno tvrdim da je tada postojala izdaja dela policije ili žandarmerije i da blokaderi sa zadnje strane izvrše ključni napad, gde su pokušali da nas zapale. Da nisu izašli pripadnici Kobri, to bi se završilo kobno. To su ljudi koji brane državu gde je najteže, a oni se smeju kako su ih gađali kamenjem. Zahvalan sam što sam mogao da ostanem do kraja sa mojim ljudima tamo. Ja sam bio spreman da se ide do kraja, da se branimo. Policija se vraća i odbacuju blokadere teroriste - objašnjava Vučević.

Napad na Vučevića je, smatra i napad na Srbiju.

-Oni žele da ponište svakog ko je naslednik ili čuvar onoga što je najpravljeno na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima. Neko ko njih stvarno podseća šta je Srpska Atina je isti onaj ko im je doneo Evropsku prestonicu mladih i za njih je smrtni neprijatelj. Da sam ja rekao da Vučić nije najbolji predsednik mene niko ne bi napao niti moju decu. Meni su tri puta dolazili na kuću. Ne osećam se kao žrtva, ja sam ponosan što sam deo tima Aleksandra Vučića, što sam prijatelj i njega i Andreja - jasan je Vučević.

Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj je simbol srpstva, ona čini jedinstven kompleks sa Vladičanskim dvorom i Sabornim hramom, zato su je, kako je rekao Vučević, napadali blokaderi.

-Zato su hteli da linčuju patrijarha, pa čak i Joanikija. Te stvari se ne dešavaju slučajno. Oni su iskoristili pad nadstrešnice - rekao je Vučević.

Blokaderi su, kako je podsetio Vučević, objavili da je 16-godišnji dečak prebijen u Valjevu, a onda je išlo na televiziji da je preminuo.

-Dan, dva pre napada u prostorijama SNS-a u Novom Sadu, mlađim momcima iz stranke su neke deke rekle da je sve pripremljeno da nam priđu s leđa. Imali smo zvučni top, Vrbas, Valjevo, onda izmišljena priča da je pretučena devojka s Poljoprivrednog fakulteta. Onda idemo ka godišnjici nadstrešnice, pokušaj Miše Bačulova da iscenira da je otrovan. On je hteo da dovede sebe u takvo stanje da je otrovan, ali da preživi - podsetio je Vučević.

Vučević je istakao da je ponosan na sve ljude koji su došli po visokoj temperaturi na skup u Beogradu.

-Tu su principi brojanja vrlo jasni, imate snimke iz dronova. Nemam problem da oni budu u pravu da nas je bilo 30.000, ali oni onda imaju problem neće moći da objasne svojima kako smo imali stostruko više glasova. Nikada to ne bih radio da sam na njihovom mestu. Mislim da je bio veličanstven skup, nikad nisam bio na tolikom političkom skupu. Meni je impresivnije od broja ljudi, atmosfera, u dobrom smislu karnevalska. Bio sam i u aprilu 2025. godine, tada je bilo napetije. Ja sam pešačio od BIP-a sa Srbima sa KiM. Tad su nas u Kralja Milana gađali flašama. Ja sam bio sa ljudima na Terazijama, bili su srećni, veseli. Oseća se da su ljudi skinuli to nametnuto breme, da su prodisali, da im je dosta blokada. Važne poruke su izrečene - od toga šta mora da se menja do izbora. Ujedinjena Srbija znači da uz sve razlike živimo na istom prostoru, u istom vreme, da nas razlike vode u konkurentnost. Ujedinjena Srbija je poruka da je Srbija kao kuća, porodica, da je iznad svih političkih opcija. Da razlike ne smeju da vode kad uništavanju, proterivanju. Po mom mišljenju sve ovo nam se sprema 10-tak godina. Sve to je odavno smišljeno i napisano. Od dehumanizacije, kriminalizacije, pre svega Aleksadra Vučića - naveo je Vučević.

Vučević je priznao da ima i veće strasti od vožnje motora, a to su fudbal, košarka, ribolov.

- Vozim od 14 godine, kad je mogao Tomos da se vozi. Onda je bila pauza, kada sam krenuo u formiranje porodice. Drugačije ja sad vozim sa 52 godine, nego neko sa 22 godine. Dobijate osećaj slobode. To je za mene vid mentalne i fizičke rehabilitacije. Krenuo sam od Tomosa preko ovih sa brzinama, a sada sam došao do ozbiljnijih motora. Vozim jednog nemačkog proizvođača iz Bavarske. A jednog dana bih iz Engleske uzeo. Imao sam lepu rutu prema Istočnoj Srbiji, do Tumana, a preko Banata. U Kruševac sam išao motorom - rekao je Vučević.

Vučević je naveo da je veliki i snažan paket ekonomsko-socijalnih mera koje je predsednik izneo.

-Pričam o broju korisnika koji je impozantan, ljudi koji će podršku primiti. Mislim da je važno da su predsednik i Vlada uradili kategorisanje penzionera u odnosu na visinu penzija. To je jako tehnički teško da to uradite. To je pravno i politički teško uraditi, ali i ekonomski. Tu su i vaučeri, a dolazimo i do dela koji je za mene fascinantno važan, a to je pitanje cene lekova i primanje terapija. To je prava briga države o građanima. Ta priča mora da se nastavi. Takve promene očekuju građani. Država je dobro poslovala kada može ovo da obezbedi. Ovo je važan paket. Aleksandar je rekao da je ovo 10. put da država izlazi sa paketom podrške. Ovo što je rekoa Vučić dobiće i penzioneri, primaoci socijalne pomoći. Svi koji kažu da se građani potkupljuju, vređaju građane. Govore da kupujemo građane. Ustvari, mi nismo ni pobedili nikad, to smo mi fingirali, mrtvi glasaju. Kako neko može da zamišlja da mrtvi glasaju. Kakve su to gluposti - rekao je lider naprednjaka.

Ono što je pred Srpskom naprednom strankom, kako je rekao njen lider, jeste priprema, organizacija, komunikacija sa ljudima za predstojeće izbore.

-Očeujemo da Aleksandar Vučić bude sa nama na listi. Želimo da bude nosilac naše liste. Čekamo njegov odgovor. Mi ga vidimo kao našeg kandidat za predsednika Vlade. Na njemu je da prihvati ili ne prihvati. Taj poziv je otvoren i javan. Očekujemo izbore na jesen - rekao je Vučević.