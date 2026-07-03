Vučević je dodao da "istina uvek nađe svoj put".

U video snimku Vučević govori o incidentu za koji kaže da je prethodno pogrešno interpretiran u javnosti.

- Mene budi telefon i čujem da je došlo do tuče, da je neka devojka povređena od strane blokadera. Naravno, kasnije se utvrđuje da su oni i te noći dolazili i napadali nam prostorije, a da smo imali ljude koji su branili prostorije i da je došlo do fizičkog obračuna - navodi Vučević.

On dalje objašnjava da se, prema njegovim rečima, radilo o fizičkom sukobu u kojem je učestvovala i jedna devojka.

- Pri tome, ta devojka koja je fizički snažna, vrlo visoka, krupna, takođe se fizički obračunavala i prilikom nekog pada se povredila u predelu brade - rekao je Vučević.

Na to je voditelj emisije u kojoj je gostovao dodao da je ranije izneto da je devojka udarena bejzbol palicom i da joj je slomljena vilica.

Vučević je na to odgovorio:

- Nije udarena bejzbol palicom, ona je u nekoj tuči, guranju pala i prilikom pada je povredila bradu. Ja mislim da nije slomila vilicu iz jednog prostog razloga, pošto smo je videli 1. februara, dakle samo tri dana kasnije, na mitingu u Novom Sadu.