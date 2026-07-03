Iako za većinu njih ne postoje naučni dokazi, mnogi ih i danas poštuju iz navike, tradicije ili jednostavno – „za svaki slučaj“.

Od toga šta znači kada razbijete ogledalo, preko verovanja o crnoj mački, pa sve do običaja vezanih za novac, ljubav i sreću, ova sujeverja i dalje zauzimaju posebno mesto u svakodnevnom životu mnogih ljudi.

Crna mačka, ogledalo i merdevine

Među najpoznatijim verovanjima jeste ono da crna mačka koja vam preseče put donosi nesreću. Zbog toga mnogi zastanu ili promene pravac kretanja kada im se to dogodi.

Još jedno rasprostranjeno verovanje kaže da razbijeno ogledalo donosi sedam godina nesreće, dok prolazak ispod merdevina mnogi smatraju lošim predznakom.

Takođe, veruje se da otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru priziva lošu sreću, zbog čega mnogi izbegavaju da to rade.

Običaji za privlačenje novca

Narodna verovanja posebno su bogata savetima koji se odnose na finansije.

Prema jednom od njih, torbu ili novčanik ne bi trebalo držati na podu jer se veruje da to „tera novac iz kuće“.

Postoji i običaj da prva plata ili novac koji ste upravo dobili prenoći u kući pre nego što ga potrošite, jer se smatra da će tako privući još novca.

Metlu, prema starom verovanju, treba držati drškom okrenutom nadole kako bi u domu bilo više blagostanja.

Šta donosi sreću?

Brojni običaji povezani su i sa prizivanjem sreće.

Veruje se da je dobro obući neki komad garderobe naopako, baciti novčić u fontanu ili pronaći detelinu sa četiri lista.

Jedno od najpoznatijih verovanja kaže da je sreća ako vas ptica „pogodi“ izmetom, dok neki smatraju da i gaženje u pseći izmet donosi neočekivanu sreću.

Prilikom ispraćaja na put, u mnogim krajevima Srbije i danas se iza osobe prosipa voda, uz želju da sve prođe lako i uspešno.

Sujeverja o ljubavi i braku

Ni ljubavni život nije zaobišao narodna verovanja.

Prema jednom od najpoznatijih običaja, devojka koja sedi na uglu stola navodno će teže stati na „ludi kamen“.

Takođe se veruje da mladoženja ne bi trebalo da vidi mladu u venčanici pre ceremonije jer to može doneti lošu sreću u braku.

Postoji i simpatično verovanje da će snaja lakše osvojiti naklonost svekrve ako jede okrajak hleba.

Tradicija koja i danas živi

Iako većina ovih verovanja nema naučno uporište, ona predstavljaju važan deo srpske tradicije i folklora. Za mnoge ljude ona su zanimljiv deo kulturnog nasleđa, dok ih drugi i danas poštuju, verujući da mogu doneti sreću, ljubav ili blagostanje.

Bez obzira na to da li u njih verujete ili ih posmatrate kao deo narodne tradicije, ova sujeverja opstala su vekovima i ostala deo svakodnevnih priča i običaja u Srbiji.