Tokom poslednjih decenija razlika u načinu na koji se ljudi širom sveta nose sa letnjim vrućinama postaje sve izraženija. Dok su u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Japanu klima-uređaji odavno standard u većini domaćinstava, u velikom delu Evrope i dalje dominiraju tradicionalne metode rashlađivanja poput spuštanja roletni, korišćenja ventilatora i provetravanja u večernjim satima.

Iako se situacija polako menja, evropski kontinent i dalje značajno zaostaje. Prosečna zastupljenost klima-uređaja u Evropi kreće se oko jedne petine domaćinstava, dok je u Sjedinjenim Državama taj udeo višestruko veći. Razlike su još izraženije između pojedinih evropskih zemalja, pa tako Španija beleži znatno veću upotrebu, dok je u Nemačkoj klima-uređaj prisutan u tek malom delu domaćinstava.

Jedan od razloga za ovakvu situaciju leži u samoj arhitekturi evropskih gradova i stambenih objekata. Mnoge zgrade projektovane su u vreme kada visoke letnje temperature nisu predstavljale ozbiljan problem, pa je fokus bio na očuvanju toplote tokom zime, a ne na rashlađivanju prostora tokom leta. Ugradnja klima-uređaja u starije i posebno zaštićene objekte dodatno je otežana zbog tehničkih ograničenja i urbanističkih propisa.

Klimatske promene, međutim, menjaju ovu dugogodišnju praksu. Toplotni talasi postaju učestaliji, intenzivniji i dugotrajniji, što direktno utiče na zdravlje ljudi, stabilnost infrastrukture i svakodnevni život. Prema analizama evropskih klimatskih stručnjaka, letnje temperature u pojedinim periodima poslednjih godina bile su značajno više u odnosu na istorijske proseke, što dovodi do sve većeg pritiska na sisteme hlađenja.

Uprkos tome, klima-uređaji se u mnogim evropskim društvima i dalje posmatraju kao luksuz, a ne kao osnovna potreba. Takav stav postaje sve problematičniji jer ekstremne vrućine svake godine doprinose velikom broju zdravstvenih komplikacija i smrtnih ishoda širom kontinenta.

Dodatni izazov predstavlja ekonomski faktor. Rast cena električne energije utiče na odluke domaćinstava, a značajan broj građana navodi da ne može sebi da priušti adekvatno rashlađivanje prostora tokom letnjih meseci. Posebno su pogođena domaćinstva sa nižim prihodima, koja najteže podnose posledice klimatskih ekstrema.

Ni tehnička strana ugradnje nije zanemarljiva. Instalacija klima-uređaja u novogradnji je relativno jednostavna, ali kod starijih objekata često zahteva dodatne radove, dok istorijske gradske jezgre podrazumevaju stroga pravila o izmeni fasada. Dodatni problem imaju i podstanari, koji često nemaju mogućnost ili ekonomski interes da ulažu u sisteme hlađenja u objektima koje ne poseduju.

Pored praktičnih i ekonomskih ograničenja, postoji i širi ekološki aspekt. Sistemi za hlađenje danas troše značajan deo globalne električne energije, a veliki deo te energije i dalje potiče iz fosilnih goriva. To znači da rast upotrebe klima-uređaja može dodatno doprineti emisiji gasova sa efektom staklene bašte, stvarajući paradoks u kojem rešenje za vrućinu delimično pojačava uzrok problema.

Zbog toga se sve više pažnje posvećuje alternativnim pristupima. Savremeni urbanistički koncepti uključuju bolje projektovanje zgrada, prirodnu ventilaciju, kvalitetnu izolaciju i upotrebu spoljašnjih senila. Takođe se razvijaju sistemi toplotnih pumpi koji omogućavaju i grejanje i hlađenje, dok gradovi sve više ulažu u ozelenjavanje, sadnju drveća i stvaranje hladnih javnih zona.

U nekim evropskim metropolama već se razvijaju i centralizovani sistemi hlađenja koji koriste rashlađenu vodu za više objekata istovremeno, što predstavlja efikasniji model potrošnje energije. Uz to, napredak tehnologije donosi i pametne klima-uređaje koji uz pomoć senzora i algoritama optimizuju potrošnju i mogu smanjiti upotrebu energije za značajan procenat.

Kako se klimatske promene nastavljaju, očekuje se da će pitanje hlađenja postati jednako važno kao i grejanje. Budući razvoj stanovanja i urbanih sredina sve više će zavisiti od kombinacije tehnoloških rešenja i prilagođavanja životne sredine, kako bi se obezbedili uslovi za život u sve toplijoj klimi, piše Dojče Vele.