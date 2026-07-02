Ugrožavanje srpskog političkog i društvenog faktora u Crnoj Gori traje godinama, rekao je Tomić u emisiji Danas na RT, a neke stvari se nisu promenile ni odlaskom sa vlasti Mila Đukanovića.

On je objasnio da Zagreb sada od Podgorice traži predaju dela Prevlake, broda "Jadran", milione evra za navodne ratne zločine u logoru Morin i drsko se meša u unutrašnje stvari Crne Gore.

"Brod Jadran ne možete da dobijete, Prevlaku ne možete da dobijete, odštetu ne možete da dobijete... Odgovor na sve te hrvatske uslove treba da bude 'ne'. Diplomatija Crne Gore treba da pokaže kičmu", jer sve drugo bi bilo izdaja, veli Tomić.

Zvanični stav Slobodne Crne Gore je "to je naše, ne damo im ništa", dodao je.

On je optužio EU da podržava politiku ucena, što je neprihvatljivo. Pritom je sama unija u takvom položaju da je ulazak u nju danas "kao odlazak u četnike 1945", kaže Tomić.

Sagovornik RT Balkan je prokomentarisao i nedavne izjave Ranka Krivokapića u jednom podkastu da je SPC "četnička crkva" i da je Srbija "bolesnik na Dunavu".

Krivokapić je "bedna kopija Sekule Drljevića", saradnika Ante Pavelića, i njegova politika se nimalo ne razlikuje od Drljevićeve, rekao je Tomić. Dodao je da je Krivokapić sledbenik takozvane Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), koju je nazvao "Cetinjski putujući cirkus".

"Sve što Ranko Krivokapić kaže je suštinski jedna velika laž", rekao je Tomić.

Dodao je da je Krivokapić bolesni šovinista koji sada po podkastima prosipa istu oni mržnju koju je prosipao sa nacionalnih frekvencija dok je bio na vlasti kod Đukanovića, i napomenuo da je on trenutno savetnik šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića.

Taj isti Ibrahimović ne oglašava se povodom hapšenja državljana Crne Gore od strane policije tzv. Kosova i ponaša se podanički prema Zagrebu, dodao je Tomić. Kad god hoće da nađu način da učine ustupak Hrvatskoj, oni napadaju Srbiju.

"To savijanje kičme, ta neka politika bez politike, diplomatija koja ne želi da Crnu Goru odbrani od nasrtaja iz Zagreba… to je počeo Milo Đukanović izvinjavanjem za Dubrovnik, a ovi su samo to nastavili", rekao je.

Tomić je podvukao da današnja Crna Gora nema nikakav legitimitet da Srbiji deli pridike o bilo čemu, jer je Podgorica priznala "narko-tvorevinu" i lažnu državu Kosovo.

Slobodna Crna Gora se zalaže za odbranu integriteta države od zahteva iz Zagreba, ali i da antisrpski narativ vlasti koji se gura od 2006. ode na smetlište istorije, kaže Tomić. Njeni ciljevi su da se povuče priznanje tzv. Kosova, povratak trobojke kao državne zastave, vraćanje srpskog jezika kao službenog i regulisanje dvojnog državljanstva.

Za to je, kaže on, potrebno ujedinjenje srpskog faktora u Crnoj Gori pre izbora sledeće godine, jer se trenutno ubrzano konsoliduju i bošnjačke i "dukljanske" stranke.