Dok ih jedni smatraju umetnošću i načinom izražavanja ličnosti, drugi veruju da mogu uticati na prvi utisak koji neko ostavlja. Upravo zbog toga jedno pitanje postavljeno na Reddit zajednici Ask Serbia pokrenulo je zanimljivu diskusiju.

Jedan korisnik upitao je ostale:

"Kakvo mišljenje imate o tetovažama? Da li vam tetovaže igraju ikakvu ulogu pri prvom utisku? Postoje li mesta na telu gde mislite da tetovaže izgledaju odlično ili mesta na kojima nikako ne stoje?"

Pitanje je ubrzo privuklo veliki broj komentara, a mišljenja su bila podeljena.

Mnogi korisnici istakli su da im tetovaže same po sebi ne predstavljaju problem i da ne utiču na to kako doživljavaju neku osobu.

„Ako je neko pristojan i normalan, potpuno mi je svejedno da li ima jednu ili deset tetovaža“, napisao je jedan korisnik.

S druge strane, pojedini smatraju da mesto na kojem se tetovaža nalazi može ostaviti drugačiji utisak. Najviše komentara odnosilo se na tetovaže na licu i vratu, za koje su mnogi rekli da im se ne dopadaju, dok su tetovaže na rukama, ramenima ili leđima ocenjene kao znatno prihvatljivije.

Bilo je i onih koji su naglasili da kvalitet izrade igra veliku ulogu.

„Lepa i kvalitetno urađena tetovaža može da izgleda odlično, ali nasumični natpisi i loše urađeni motivi ostavljaju potpuno drugačiji utisak“, glasio je jedan od komentara.

Diskusija je pokazala da univerzalan odgovor ne postoji. Dok jedni tetovaže vide kao deo identiteta i ličnog stila, drugi i dalje smatraju da mogu uticati na prvi utisak, naročito kada se nalaze na veoma upadljivim delovima tela.

Jedno je sigurno – tema tetovaža i dalje izaziva veliko interesovanje i često dovodi do živih rasprava na društvenim mrežama.