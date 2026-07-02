"Došao sam ovde u ASK da predam prijavu protiv čoveka koji bi trebalo da bude primer u Srbiji, imajući u vidu funkciju koju obavlja, primer poštenja, čestitosti i poštovanja zakona. Reč je o tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću. Upravo sam predao prijavu radi pokretanja postupka zbog osnovane sumnje na povredu Zakona o sprečavanju korupcije od strane javnog funkcionera Mladena Nenadića, tužioca za organizovani kriminal", rekao je Mrdić novinarima ispred zgrade ASK.

Dodao je da je u prijavi naveo i pravni osnov za njeno podnošenje, a sa ciljem da ASK u okviru svojih zakonskih ovlašćenja proveri da li je Nenadić ispunio obavezu potpunog, istinitog i blagovremenog prijavljivanja svoje imovine.

"Kao podnosilac prijave raspolažem kopijom ugovora iz koje proizilazi da je Mladen Nenadić zaključio ugovor kojim su predmet sticanja dva stana i dva garažna mesta u izgradnji. Primerak ugovora predao sam ASK. Ugovor je overen kod javnog beležnika, čime je postao javna isprava", rekao je Mrdić.

Dodao je da je ugovor dostavio Agenciji, a da, imajući u vidu navedene činjenice, postoji osnovan razlog da Agencija proveri da li su predmetne nepokretnosti, odnosno imovinska prava koja proizilaze iz tog ugovora prijavljeni u izveštajima o imovini i prihodima Mladena Nenadića.

Mrdić je podsetio da su svi javni funkcioneri obavezni da prijavljuju svoje prihode, imovinu i promene koje se dese. Podsetio je da Zakon o sprečavanju korupcije ima za cilj transparentnost imovine javnih funkcionera i sprečavanje prikrivanja imovine i ocenio da je u ovom slučaju očigledno reč o prikrivanju imovine od strane tužioca za organizovani kriminal.

Mrdić u prijavi predlaže Agenciji da izvrši uvid u sve izveštaje o imovini i prihodima koje je Nenadić podneo, te da uporedi njihovu sadržinu sa podacima koji proizilaze iz priloženog ugovora, kao i da li su predmetna imovina ili imovinska prava bila prijavljena u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i da, ukoliko utvrdi neslaganja, preduzme mere koje su predviđene Zakonom.

Mrdić ističe da prijava nije zasnovana na pretpostavkama, već na dokumentu koji je dostavljen uz prijavu i na zahtevu da Agencija iskoristi svoja zakonska ovlašćenja i proveri činjenice.

"Ne tražim da Agencija unapred prihvati navode iz ove moje prijave, već da nepristrasno i zakonito utvrdi da li je obaveza prijavljivanja imovine Nenadića bila ispunjena. Načelo vladavine prava podrazumeva da se Zakon o sprečavanju korupcije primenjuje jednako prema svim javnim funkcionerima, a poverenje građana u institucije zavisi od dosledne, nepristrasne i jednake primene Zakona, što sam jasno naveo u ovoj prijavi", naglasio je on.

On je predložio da Agencija, ukoliko na osnovu utvđenih činjenica postoji poveda, preduzme mere iz svoje nadležnosti i pokrene postupak protiv Nenadića, dodajući da on onda ne bi mogao da obavlja funkciju tužioca.

"Mladen Nenadić, ako je moralan čovek, onda bi trebalo da podnese ostavku na mesto javnog tužioca za organizovani kriminal, ali, čisto sumnjam da će posle toga podneti ostavku, jer znamo o kakvom čoveku je reč", naveo je Mrdić.

Dodao je da je Nenadić, kako je naveo, direktno učestvovao u pokušajima tužilačkog državnog udara i da je zaštitio najodgovornije za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića, dok se u tom periodu bavio sticanjem imovine.

Mrdić je rekao da je Nenadić na čelu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal 11 godina, te da, kako je naveo, koristi svaku priliku da zajedno sa svojim nalogodavcima nešto radi protiv Srbije i da ruši Srbiju.

Prema rečima Mrdića, Nenadić i dalje ima svoje ljude u tužilaštvima, sudovima, policiji, bezbednosnom sektoru i drugim institucijama, ali ipak najveći broj ljudi u tim institucijama svoj posao obavlja čestito i profesionalno.

Mrdić je ocenio da se Nenadić ponaša kao da je jedan od najmoćnijih ljudi u Srbiji i na Balkanu, što, kako je naveo, pokazuje jer kritikuje funkcionere, dok smatra da niko ne može da komentariše njegov (Nenadićev) rad. "Setite se da je napadao, javno je izdavao saopštenje, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što se usudio da prokomentariše rad. Napadao je mene i kao predsednika Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije i narodnog poslanika. Nenadić se ponaša kao čovek koji je zaštićen i da niko ne sme da se usudi da komentariše njegov rad", rekao je Mrdić.

Dodao je da je nedavno dobio dopis od Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac u kojem ga kritikuje jer se usudio, zajedno sa svojim kolegama, da komentariše rad tog tužilaštva.

"Vrhovni tužilac nam ne da komentarišemo rad Vrhovnog tužilaštva. Ne smemo da spomenemo ime tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića. Želim da poručim građanima Srbije: nema zaštićenih. Niko nije zaštićen od zakona, bez obzira da li je poslanik, da li je član Srpske napredne stranke ili neke druge stranke, da li je blokader, nije blokader, za vlast, protiv vlasti, da li je tužilac", istakao je Mrdić.