Predrag je tokom kupanja shvatio da je u duboko more uneo stvar bez koje ne bi mogao da se vrati u smeštaj, a to je elektronski ključ od auta. Svoje dramatično iskustvo podelio je u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je napisao da mu je ključ ostao u džepu kupaćeg šortsa kada je ušao u more. Ključ je tokom plivanja potonuo na dno.

Kada je shvatio šta se dogodilo, sa suprugom je počeo da traži ključ na dubini od oko tri i po metra, a kako je naveo, pomogli su mu turisti iz Moldavije.

- Uz Božiju pomoć, i asistenciju braće iz Moldavije koji su mi pozajmili naočare za plivanje, ključ je čudesno pronađen na dubini od oko 3.5 metara. Pomoglo je što je Atspas plaža izuzetno čista i prozirna, sa predivnim peščanim dnom, pa se crni ključ sa priveskom izdvajao na pesku. Ja se ubih plivajući i roneći, ali ključ je pronašla supruga, koristeći dušek na naduvavanje koji ima proziran jastuk za osmatranje prirode ispod. Na meni je bilo samo da zaronim - opisao je Predrag dramatične trenutke.

Predrag apelovao na turiste da provere džepove pre nego što uđu u vodu i potom objasnio kako je osposobio ključ.

-Slana voda je izuzetno korozivna za elektroniku, pa sam odmah izvadio baterije. Ni slučajno ne pritiskati tastere ključa. Potrebno je hitro osušiti ključ, pa onda pravac mini market i apoteka, da se kupe štapići za uši, najjeftinija četkica za zube i medicinski alkohol što veće koncentracije. Naravno, i nove baterije. Sa srećom da nađete odgovarajuće, u selu koje broji oko 379 stanovnika. Četkicom i štapićima pokušajte odstraniti koroziju i so sa kontakata elemenata štampanog kola. Alkohol brzo isparava i uz malo sreće, s novim baterijama, ključ će raditi - napisao je on.

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