Prema prethodnim zvaničnim podacima, u Francuskoj su od 18. juna bila zabeležena 74 smrtna slučaja utapanja, prenosi Figaro.

"Videli smo pad poslednjih dana, tako da možemo jasno da vidimo da je to takođe povezano sa vrhuncem vrućine kada ljudi traže rashlađenje", rekla je Ferari, prenosi Figaro.

Ona je kazala da je u prvih nekoliko dana toplotnog talasa bilo mnogo mladih ljudi među onima koji su se utopili, iako je navela da "ne postoji tipičan profil" žrtava.

Prema podacima službe Javnog zdravlja Francuske, tokom leta 2025. godine, 409 ljudi je umrlo od davljenja u toj zemlji, što je povećanje od 16 odsto u odnosu na 2024. godinu, a među žrtvama je bilo 57 dece i tinejdžera.

Toplotni talas počeo je u Francuskoj 17. juna, a vrhunac je dostigao 23. i 24. juna kada su oboreni istorijski temperaturni rekordi, a temperature su u više mesta prešle 40 stepeni Celzijusa.

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