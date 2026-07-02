U nekim delovima Hrvatske u sat vremena nakon početka nevremena, temperatura je pala za 15 stepeni, prenosi Indeks.

Virovitičko-podravski okrug saopštio je da je olujno nevreme koje je čupalo stabla pogodilo područje opštine Lukač a nevreme je pogodilo i područje Martijanca kod Varaždina.

Komandir Dobrovljnog vatrogasnog društva Martijanec, Mario Balaić rekao je za HRT da su vatrogasci od početka nevremena, koje je počelo nešto posle 17.00 sati, imali niz intervencija na više lokacija.

"Na Vrbanovačkom brijegu odradili smo četiri intervencije, kod Martijanca tri, a očekuju nas još dje. Čekamo i Elektru kako bismo mogli nastaviti radove", rekao je Balaić.

On je kazao da su vatrogasci, osim zbog srušenih stabala, ima i nekoliko intervencija zbog poplavljenih podruma.

Jaka kiša i olujni vetar najviše su pogodili područja Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega, gde su delimično poplavila polja zasađena bundevama i kukuruzom.

Osim padavina i vetra, zabeležen je i drastičan pad temperature, koja se za samo sat vremena spustila s 34 na 19 stepena Celzijusa.

Najveća šteta za sada je zabeležena u Orahovici, gde je snažan vetar podigao deo krova na školskoj sportskoj dvorani.