Jedan građanin koji je učestvovao u šetnji blokadera pred propali skup u Kraljevu podelio je svoje utiske u video obraćanju:

"Dragi prijatelji, došao sam sa pešačenja i sve to, ali sad kad sam hteo da stvari uzmem iz ranca, nestala mi je eksterna baterija. Čak mi je nestao i USB kabl. Tako da sam pokraden, što bi rekli, pokrali su mi eksterni hard disk, eksternu bateriju. Tako da nemam sad da napunim telefon", kaže on rezignirano.

Kako kaže, tokom šetnje se takođe vozio sa jednim čovekom u autu sa kruševačkim tablicama.



Tako da je to neko ko je uradio, mora da vrati, ili da mi daju nov. Evo šta se dešava u Kraljevu, eto. Još sam 60 km pešačio i da mi nestane eksterna baterija. Tako da, želim da obavestim fakultet u Kragujevcu da mi se nađe eksterna baterija ili ću tražiti novu na sudu. Da vam kažem precizno, 'ajde da je uzeo eksternu bateriju pa da razumem. Što je uzeo onda USB kabl? Eto i to se dešava, dragi prijatelji, na Vidovdan", zaključuje on.