Po zahtevu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su informativni razgovor s predsednikom političke stranke Srbija centar Zdravkom Ponošem u vezi s njegovom objavom neistinitog sadržaja na društvenoj mreži X 15. marta 2025. godine u večernjim časovima, u kojoj je prvi tvrdio da je upotrebljen zvučni top prema građanima okupljenim na kraju protesta ranije istog dana.

Zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja stavljen je u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja bitnih elemenata krivičnog dela izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kako je navedeno, sporna objava glasi: „Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče, pucao si na narod koji mirno protestuje. Nisi izdržao. Ovo ti je mir, stabilnost!“

Više javno tužilaštvo u Beogradu je navelo da u saradnji s pripadnicima MUP-a i drugim nadležnim organima nastavlja da radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je, kako se sumnja, planirana i realizovana simulacija upotrebe zvučnog topa na kraju protesta 15. marta 2025. godine, a potom su za to u delu javnosti bili optuženi državni organi Republike Srbije.

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević govorio je juče o detaljima onoga što je Ponoš rekao u policiji.

- Ponoš je priznao da je lagao. Lagao je jer mu je to tako odgovaralo - rekao je Vučićević citirajući Ponoševu izjavu.

- Bio sam prisutan na tom protestu, ali sam ga napustio pre upotrebe zvučnog topa, i otišao sam u kancelariju političke stranke u Beogradskoj ulici. Tokom mog boravka na pomenutom protestu, bio sam u zoni ulica Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Trg Slavija. Dok sam boravio u prostorijama stranke od strane saradnika upoznat sam da se nešto desilo i upitali su me da li sam pogledao video-snimke - rekao je Vučićević citirajući Ponoševe reči u policiji.

- Priznaje da nema dokaz, priznaje da nije bio ni prisutan, priznaje da je samo zaključio, priznaje da je sve slagao, nema pojma, ali pretpostavlja - dodao je Vučićević.