Evropska unija počela je da primenjuje nova pravila koja će uticati na kupovinu robe preko kineskih internet platformi kao što su Temu, Šejn i Aliekspres. Uvedena je privremena carinska taksa od tri evra po artiklu za pošiljke koje stižu iz zemalja van Evropske unije, čime će kupovina za potrošače u državama članicama postati skuplja.

Ipak, kada je reč o građanima Srbije, za sada nema promena. Iz Pošte Srbije za "Blic Biznis" pojašnjavaju da se nova pravila trenutno ne odnose na domaće kupce, već da će njihov najveći uticaj osetiti izvoznici iz Srbije koji šalju robu na tržište Evropske unije.

Nova privremena carinska doplata uvedena je nakon što je Evropska unija ukinula dosadašnje izuzeće od carine za pošiljke čija je vrednost bila manja od 150 evra. Cilj ove mere je, kako navode evropske institucije, da se smanji priliv velike količine jeftine robe koja stiže iz Kine.

Prema planu Evropske unije, ova privremena mera trebalo bi da ostane na snazi najmanje do 2028. godine.

Kako će se nova pravila obračunavati zavisi od sadržaja pošiljke. Na primer, ukoliko paket sadrži više istih proizvoda, doplata iznosi tri evra, dok pošiljke sa različitim vrstama artikala mogu biti opterećene višim ukupnim iznosom, u skladu sa pravilima obračuna.

Evropska komisija navodi da je broj pošiljaka male vrednosti koje stižu u države članice naglo porastao poslednjih godina. Dok je tokom 2022. godine zabeleženo oko 1,3 milijarde takvih paketa, procene za 2025. godinu govore o čak 5,9 milijardi pošiljaka, pri čemu približno 90 odsto dolazi iz Kine.

Pored toga, istraživanje Evropske unije pokazalo je da oko 60 odsto proizvoda kupljenih putem interneta iz zemalja van EU nije u skladu sa evropskim propisima, zbog čega postoji zabrinutost za bezbednost potrošača.

Podseća se i da su evropski regulatori prošlog meseca izrekli kaznu Temuu u iznosu od 200 miliona evra, navodeći da platforma nije sprečila prodaju ilegalnih i potencijalno opasnih proizvoda.

Iz Pošte Srbije ističu i da pažljivo prate promene na tržištu međunarodnog transporta. Kako navode, eventualni rast cena avionskog goriva i promene u poslovnoj politici avio-prevoznika u narednom periodu mogli bi da utiču na korekciju cena pojedinih poštanskih usluga, piše Blic.