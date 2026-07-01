Jako olujno nevreme je danas popodne pogodila severnu Hrvatsku, odakle se proširilo ka centralnim delovima zemlje, a u gradu Orahovici, oko 20 kilometara od Našica, bilo je izuzetno intenzivno, sa jakim vetrovima i obilnom kišom, uzrokujući materijalnu štetu na nekim zgradama, prenose hrvatski mediji.

Pored padavina i vetra, zabeležen je i drastičan pad temperature, koja je za samo sat vremena pala sa 34 na 19 stepeni Celzijusa, prenosi Index.hr.

Najveća šteta do sada zabeležena je u Orahovici, gde su jaki vetrovi podigli deo krova školske sportske dvorane. U naseljima Vrbanovec i Martijanec, olujni vetrovi su čupali drveće. Vatrogasci iz Vatrogasne jedinice Martijanec imali su pet intervencija na uklanjanju oborenog drveća sa puteva, javlja HRT.

Kiša je stigla i do delova Zagreba, ponegde sa gradom, prenose hrvatski mediji.