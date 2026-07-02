U ekskluzivnom razgovoru sa Minjom Miletić u podkastu "TelCast", Isailović otkriva detalje saradnje sa Malim, koji je, kako kaže, već tada pokazivao neverovatnu sposobnost brzog donošenja odluka.

Njihovo poznanstvo datira od pre 22 godine, a počelo je kroz posao. Klijent je tada birao između tri kandidata za ulogu glavnog pregovarača ("deal makera") u jednoj transakciji vrednoj stotine miliona evra. Izbor je pao na Sinišu Malog, koji je u tom trenutku već imao iskustvo iz Amerike.

"Klijentu je trebalo neko na toj poziciji ko će da vodi pregovore, a Siniša je bio jedan od tri kandidata. Ubedljivo je bio najbolji od svih. Klijent je nas pitao šta mislimo, svi smo rekli da je Siniša Mali najbolji i tako kreće naše poznanstvo", rekao je Isailović.

"Vratio me iz Njujorka posle jedne noći"

On se priseća jedne anegdote koja najbolje oslikava tempo kojim je Mali radio. Nakon napornih priprema, Isailović je otputovao u Njujork na seriju sastanaka.

"Sleteli smo oko šest popodne, večerali i ja sam otišao da spavam zbog džet-lega. Ustajem u pet ujutru, na recepciji me čeka koverta – karta za Beograd za taj dan. Zovem Sinišu, a on mi kaže: 'Izvini, stvarno moraš da se vratiš'. Čim sam sleteo u Beograd, direktno sam otišao na pregovore koji su trajali 38 sati", priseća se on.

Na samom kraju tih maratonskih pregovora, pojavio se problem koji je pretio da ugrozi ceo posao.

"Postojala je jedna odredba koja je za mene bila 'deal breaker'. Siniša je došao, objasnio sam mu u čemu je problem i koliko smo izloženi. On je genije, on to u sekundi vidi i kaže: 'Ok, jasno mi je'. Već u pet ujutru me zove, poletno kao da je poslepodne, i kaže: 'Vidi, moramo da idemo na jedno jezero, nastavljamo pregovore'", priča Isailović.

Od zajedničke kancelarije do prvog savetnika

Do 2011. godine njih dvojica su bili vrhunski tandem – jedan stručnjak za finansije, drugi pravni savetnik. Kada je sagovornik odlučio da osnuje sopstvenu kancelariju, Mali je bez oklevanja otkazao svoj prostor kako bi nastavili da rade zajedno.

Prekretnica se desila pred Božić 2012. godine, kada je Mali svratio kod njega kako bi odštampao dokument "Srbija - investicione mogućnosti".

"Pitam ga šta je to, on kaže: 'Pomažem nešto Vučiću oko investitora'. Desetak dana kasnije, našli smo se da popijemo piće, a on je izvadio odluku o imenovanju za prvog savetnika prvog potpredsednika Vlade. Iako je tada tvrdio da 'nema ni vizit kartu, ni prostor', bilo mi je jasno u kom pravcu to ide", zaključuje sagovornik.

Kako ističe, njih dvojica su se "kapirali" bez mnogo reči, što im je pomoglo da u periodu 2010. i 2011. godine, kada je srpska privreda bila u teškoj situaciji, uspešno završe preko deset velikih reorganizacija obaveza.

Kompletan razgovor Minje Miletić sa Igorom Isailovićem možete pogledati u petak u 20 časova na youtube kanalu "TelCast"-a i u nedelju od 21 čas na televiziji Eurnoews Srbija

(Euronews.rs)