Burek i jogurt su godinama bili sinonim za brz, ukusan i relativno povoljan obrok koji mnogi građani biraju kada žele nešto jednostavno i zasitno. Međutim, kada se cena ovog obroka preračuna na nivo cele porodice i čitavog meseca, iznos više nije tako mali.

Jednostavna računica pokazuje da bi četvoročlana porodica koja bi se hranila isključivo burekom i jogurtom za svaki obrok morala da izdvoji više od 100.000 dinara mesečno.

Ako se uzme primer da jedna osoba za jedan obrok pojede četvrtinu bureka, koja košta oko 250 dinara, i uz to popije jogurt od približno 50 dinara, ukupna cena jednog obroka iznosi oko 300 dinara po osobi.

Za četvoročlanu porodicu to znači:

Jedan obrok: 1.200 dinara

Tri obroka dnevno: 3.600 dinara

Trošak za 30 dana: oko 108.000 dinara

Drugim rečima, porodica od četiri člana koja bi svakog dana za doručak, ručak i večeru kupovala samo burek i jogurt potrošila bi približno 108.000 dinara mesečno.

Iako je reč samo o računici, ona pokazuje koliko su se promenile cene hrane poslednjih godina. Obrok koji se nekada često smatrao izborom kada se želi uštedeti, danas može značajno da optereti kućni budžet ako postane svakodnevna navika.

Naravno, ishrana zasnovana samo na bureku i jogurtu ne bi bila dobar izbor sa nutritivnog stanovišta. Takav jelovnik ne bi obezbedio dovoljan unos voća, povrća, proteina, vlakana i drugih važnih sastojaka koji su potrebni organizmu.

Ipak, ova računica daje zanimljiv prikaz realnih troškova i pokazuje da čak i tradicionalni "brzi obrok" više nije toliko povoljan kao što mnogi pamte.

Rast cena osnovnih namirnica i svakodnevnih proizvoda doveo je do toga da građani sve češće obraćaju pažnju na male izdatke, jer se i jednostavne kupovine tokom vremena mogu pretvoriti u veliki mesečni trošak, piše Telegraf.