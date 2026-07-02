Milan C. (24) iz Mihajlova, ubio je svoju trudnu devojku Sabinu V. (18) iz Banatskog Dvora, a zatim počinio samoubistvo.

Milan je nožem izbo svoju devojku, koja je bila u trećem mesecu trudnoće, a zatim se popeo na most iznad Starog Begeja i skočio pred vozilo koje je nailazilo!

Jeziv zločin se dogodio juna 2016. godine.

Tada je policija u Zrenjaninu potvrdila je da je u automobilu, parkiranom na ulazu u Banatski Dvor, iz pravca Žitišta, pronađeno beživotno telo mlađe ženske osobe. Drugi zvanični detalji nisu saopšteni, a policija je navela da je istraga u toku i da se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ovog nesrećnog događaja. Telo ubijene devojke tada je upućeno na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicinu.

Monstruozno ubistvo dogodilo se uveče posle ponoći, kada je Milan otišao po Sabinu, koja je bila kod drugarice, i odvezao je ispod mosta preko kanala na ulasku u selo.

- Milan i Sabina su navodno raskinuli pre desetak dana. Kad je čuo da je izašla, odjurio je do kuće njene drugarice i odvezao je do mosta. Nakon žučne svađe potegao je nož i izbo je više puta po grudima i stomaku. Kad je postao svestan šta se dogodilo, izašao je iz kola i bacio se pod automobil za čijim je upravljačem bila Stana M. Rekao je tada izvor blizak istrazi.

Tada je sagovornik napominjao da je preplašena žena, koja je posle svega završila u bolnici, pozvala policiju, koja je zatekla jeziv prizor.

- U automobilu je bilo iskasapljeno telo trudnice. Nesrećnoj devojci nije bilo pomoći, te je telo prebačeno u novosadski Institut za sudsku medicinu. Obducenti su se zgrozili kad su izbrojali 18 uboda nožem na njenom telu – pričao je tadizvor i dodao da je uviđaj trajao više od sedam sati.

Motiv zločina kakav Srbija nije zapamtila kako se sumnjalo bili su najverovatnije su ljubavne razmirice i ljubomora.

U ulici Ive Lole Ribara, u Banatskom Dvoru, gde je živela ubijena devojka, novinare je dočekao Sabinin očuh Erne K..

- Sinoć je otišla iz kuće, rekavši nam da ide kod drugarice koja živi nedaleko od nas. Nismo imali sa njom nikada problema, bila je solidan đak, pohađala je srednju školu „Uroš Predić“ u Zrenjaninu i završavala je treći razred - ispričao je Erne.

Kako je ispričao, ustao je oko sedam sati i pred kućom zatekao policajce koji su mu saopštili da je Sabina mrtva.

- Njih dvoje su bili u vezi nekoliko meseci. Ne znamo šta se događalo između njih. Jedanput joj je, to znamo, udario nekoliko šamara i ona je pre desetak dana odlučila da raskine sa njim, iako je bila u trećem mesecu trudnoće. Mislila je, ako je sada šamara, šta će biti sledeće. Mada, Milan nije odavao utisak da može nešto ovako da učini - ispričao je tada Erne.

On nam je otkrio da su Milan i Sabina imali u planu da se venčaju, čak joj je nesuđeni muž i prsten poklonio.

- Mislim da se i danas taj prsten nalazi u našoj kući, ako ga Sabina nije ponela sa sobom - dodao je Erne.

U ulici Novi red broj 7, u Mihajlovu, pred kućom u kojoj je živeo Milan C., nismo zatekli nikoga. Od komšija, koga god bismo upitali za Milana, kazao bi nam da je bio dobar momak i da nikada nije odavao utisak da je nasilan.

- On je u kući u Mihajlovu živeo sa roditeljima, stariji brat je u Beogradu, a sestra u Mađarskoj. Jedno vreme je radio u zrenjaninskoj fabrici „Radijator“, gde mu je i otac zaposlen - ispričao nam je tada komšija Andraš R..